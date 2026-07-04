Mondiali 2026, il Marocco stende il Canada e vola ai quarti: sfiderà la vincente di Francia-Paraguay

Decisiva a Houston la doppietta di Ounahi, poi Rahimi sigilla il 3-0. Esce di scena agli ottavi il primo Paese ospitante

È il Marocco la prima Nazionale a qualificarsi ai quarti di finale del Mondiale 2026. La squadra capitanata da Achraf Hakimi ha eliminato agli ottavi il Canada, che diventa così il primo dei tre Paesi ospitanti a uscire di scena. Decisiva nella sfida giocata a Houston la doppietta realizzata nel secondo tempo da Azzedine Ounahi. In pieno recupero a chiudere la partita pensa Rahimi, fissando il risultato sul 3-0 Ora il Marocco avrà qualche giorno di respiro, prima di affrontare ai quarti la vincente di Francia-Paraguay, l’altro ottavo di finale in programma nella serata di sabato 4 luglio (inizio alle ore 23 italiane).