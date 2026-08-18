Morto Varenne, il cavallo trottatore più forte di tutti i tempi: il «Capitano» colpito da un infarto fulminante

La notizia è stata confermata dallo storico driver del campione, che aveva festeggiato il suo compleanno lo scorso maggio nell'allevamento LJ di Eboli

È morto a 31 anni Varenne, il cavallo entrato nella storia come «Il Capitano» e considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. La notizia è stata confermata dallo storico driver del campione, che aveva festeggiato il suo compleanno lo scorso maggio nell’allevamento LJ di Eboli. Secondo quanto comunicato dal canale ufficiale dedicato a Varenne, il cavallo sarebbe morto nella notte tra il 17 e il 18 agosto a causa di un infarto fulminante.

Chi era Varenne, il cavallo più forte

La carriera di Varenne è stata segnata da numeri difficili da eguagliare. Nel corso della sua attività agonistica ha conquistato oltre 6 milioni di euro di premi, diventando il trottatore più vincente della storia in termini economici. Un palmarès costruito soprattutto tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, quando il cavallo dominò le principali competizioni internazionali.

I trionfi più importanti di Varenne

Tra i suoi trionfi più importanti c’è innanzitutto il Derby italiano del trotto, conquistato nel 1998. Due anni dopo arrivò il primo successo al Gran Premio Lotteria di Agnano, che Varenne avrebbe poi vinto anche nel 2001 e nel 2002. Ma è soprattutto all’estero che «Il Capitano» costruì la sua leggenda dopo che vinse il Prix d’Amérique nel 2001 e nel 2002 e, negli stessi due anni, anche l’Elitloppet. Il 2001 fu l’anno della consacrazione definitiva. Varenne riuscì infatti a completare il Grande Slam, aggiungendo al Prix d’Amérique e all’Elitloppet anche il successo nella Breeders Crown. Un’impresa che avrebbe ripetuto l’anno successivo, nel 2002, confermandosi ai vertici del trotto mondiale.

Cavallo dell’anno in Italia, Francia e Stati Uniti

Il suo dominio gli valse anche un riconoscimento particolarmente significativo perché Varenne fu eletto Cavallo dell’anno in Italia, Francia e Stati Uniti. Dopo il ritiro dalle corse, è rimasto una delle figure più celebri dell’ippica italiana, continuando a essere seguito da appassionati e allevatori.