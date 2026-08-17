Palio di Siena, continua la maledizione della pioggia: doppio rinvio per il maltempo

Carriera rinviata a domani 18 agosto. Un doppio rinvio per il Palio di agosto non si verificava dal 1976

Il maltempo continua a condizionare le feste senesi: la Carriera dedicata alla Madonna Assunta è stata nuovamente rinviata. Sulle trifore del Palazzo Pubblico è apparsa per il secondo giorno consecutivo la bandiera verde, il segnale ufficiale che decreta l’impossibilità di correre a causa della pioggia caduta su Piazza del Campo, che ha reso il fondo in tufo troppo scivoloso e pericoloso per l’incolumità dei cavalli.

La decisione è arrivata dopo che una nuova e intensa perturbazione ha colpito la città intorno alle 14:00, vanificando le speranze di recuperare la corsa nella giornata di oggi. Il Palio si terrà quindi domani, martedì 18 agosto.

I precedenti

Un doppio rinvio consecutivo rappresenta un evento raro nel calendario della manifestazione. L’ultimo precedente risale al Palio di Provenzano del luglio 2024, quando la carriera si corse il 4 luglio con la vittoria della Contrada dell’Onda (Carlo Sanna detto Brigante su Tabacco). Occorre risalire a esattamente cinquant’anni fa, all’agosto del 1976, quando dopo due giorni di stop forzato la vittoria andò alla Civetta con Andrea Degortes detto Aceto su Panezio.