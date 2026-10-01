«Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli: è in terapia intensiva»

La notizia data dal sito Il Graffio e rilanciata da LaPresse. Fu ricoverato nel 2025 sempre nella struttura romana per una grave forma di depressione

Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Ne dà notizia LaPresse. La notizia è apparsa sul quotidiano online www.ilgraffio.net. L’ultimo importante ricovero del critico d’arte risale alla primavera del 2025, quando è stato trattenuto per circa un mese nella stessa struttura romana a causa di una grave forma di depressione.

L’ultima vittoria in tribunale

Recentemente era stato assolto dalla Corte dei Conti sul caso delle 121 prestazioni professionali svolte quando era sottosegretario. Un caso che lo travolse con polemiche ferocissime, tanto da spingerlo a rassegnare le dimissioni. A settembre fu quindi respinta la richiesta della Procura contabile, che pretendeva dal critico d’arte il risarcimento di oltre 200mila euro al ministero della Cultura.