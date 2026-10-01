Ultime notizie CarovitaDelitto di GarlascoNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAlpinismoMonte Bianco

Alpinista sospeso nel vuoto su cresta del Monte Bianco. La compagna è in sosta sulla parete. Impossibile raggiungerli con l’elicottero

01 Ottobre 2026 - 11:18 Stefania Carboni
monte bianco
monte bianco
I soccorsi stanno intervenendo via terra. Le operazioni per salvare la coppia polacca
Google Preferred Site

È in corso un complesso intervento di terra per portare in salvo due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. L’allarme è scattato a mezzanotte, quando i due hanno contattato la Centrale unica del soccorso: uno degli alpinisti si trova sospeso nel vuoto a circa 40 metri dalla cima, impossibilitato a muoversi, mentre la compagna è illesa in sosta sulla parete.

Impossibile usare l’elicottero, i soccorsi operano via terra

Il maltempo e le basse nubi impediscono l’impiego dell’elicottero; per questo motivo, i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e della Guardia di Finanza di Courmayeur stanno muovendosi via terra. Dopo essere saliti in quota grazie all’apertura straordinaria della funivia Skyway alle 7 del mattino, i soccorritori stanno raggiungendo la vetta per poi calarsi verso i due alpinisti, riportarli in cima e farli scendere in corda doppia lungo la via corretta. Gli elisoccorsi italiano e francese restano comunque in allerta, pronti a decollare qualora si aprisse uno squarcio nella nebbia.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, tutti i «non ricordo» di Garofano e l’accusa del vice: «Faceva tutto per andare in tv»

2.

Polizia e carabinieri, i concorsi e la crisi delle vocazioni: «Il problema sono i salari»

3.

Garlasco, le accuse dei Sempio a Garofano: «Ci ha un po’ venduti»

4.

Le minacce di Lavitola: «Usava Report per intimidire». Ranucci: «Io come una Madonna di Pompei»

5.

Una vipera si infila nel suo zaino durante un’escursione in montagna e lo morde. 50enne salvato in ospedale a Rivoli

leggi anche
A 9 anni Lelio scala la vetta più alta d'Italia
ATTUALITÀ

A 9 anni scala il Monte Bianco col papà: «La mia nostalgia è diventata una sua passione». Cosa ha rischiato ad alta quota

Di Antonia Verderosa
Monte Everest
SOSTENIBILITÀ

Monte Everest, l’urina dei turisti ha fatto fondere 154 tonnellate di ghiaccio

Di Olga Colombano
ATTUALITÀ

Monte Bianco, 32 alpinisti bloccati al rifugio Goûter. Il sindaco non manda l’elicottero: «Avevano ignorato gli avvertimenti»

Di Chiara Pancari