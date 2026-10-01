Alpinista sospeso nel vuoto su cresta del Monte Bianco. La compagna è in sosta sulla parete. Impossibile raggiungerli con l’elicottero

I soccorsi stanno intervenendo via terra. Le operazioni per salvare la coppia polacca

È in corso un complesso intervento di terra per portare in salvo due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. L’allarme è scattato a mezzanotte, quando i due hanno contattato la Centrale unica del soccorso: uno degli alpinisti si trova sospeso nel vuoto a circa 40 metri dalla cima, impossibilitato a muoversi, mentre la compagna è illesa in sosta sulla parete.

Impossibile usare l’elicottero, i soccorsi operano via terra

Il maltempo e le basse nubi impediscono l’impiego dell’elicottero; per questo motivo, i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e della Guardia di Finanza di Courmayeur stanno muovendosi via terra. Dopo essere saliti in quota grazie all’apertura straordinaria della funivia Skyway alle 7 del mattino, i soccorritori stanno raggiungendo la vetta per poi calarsi verso i due alpinisti, riportarli in cima e farli scendere in corda doppia lungo la via corretta. Gli elisoccorsi italiano e francese restano comunque in allerta, pronti a decollare qualora si aprisse uno squarcio nella nebbia.