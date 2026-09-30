Euro 2032, la Figc propone 14 stadi alla Uefa: 4 non esistono ancora. Solo l’Allianz Stadium è già in regola

Nel 2032 Turchia e Italia saranno chiamati ad ospitare insieme Euro 2032, con cinque stadi a testa. E in questo campo i turchi sono decisamente più avanti. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) ha spedito a Nyon il dossier con la candidatura di 14 stadi in 13 città per le partite dell’Europeo che si giocherà tra poco meno di sei anni. Sembra tanto tempo, ma non lo è. Anzi, molti degli impianti selezionati dalla Figc devono subire dei ritocchi, quattro addirittura non esistono ancora. Entro giugno 2031 però la costruzione dovrà essere ultimata.

Ora la palla passa all’Uefa che dovrà verificare le candidature, verificando che gli stadi rispettino i 125 parametri strutturali e operativi. Quindi rimanderà il fascicolo indietro alla Federcalcio, verosimilmente scremando la rosa degli impianti da cui sarà la stessa Figc a individuare i cinque che ospiteranno le partite di Euro 2032. E la Turchia? È avanti rispetto a noi. Ha infatti presentato all’Uefa la candidatura di 10 stadi, tutti già costruiti e all’avanguardia, e ne sceglierà cinque.