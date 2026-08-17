In India è stata una nuova specie di anguilla sotterranea grazie a un video su TikTok

La nuova specie, lunga appena quattro centimetri e priva di pigmentazione, è stata individuata nelle acque sotterranee del Bihar in India

Un breve video pubblicato su TikTok ha permesso a un team internazionale di ricercatori di individuare una nuova specie di anguilla sotterranea, mai osservata prima nel bacino del Gange. La piccola creatura, incolore e lunga appena quattro centimetri, è stata chiamata Gangaichthys indonepalicus e vive nelle acque della pianura del Bihar, nell’India settentrionale. La scoperta, descritta in uno studio pubblicato sulla rivista ZooKeys, è iniziata nel 2024, quando i ricercatori si sono imbattuti nel filmato che mostrava un piccolo pesce insolito emergere da un pozzo vicino al confine tra India e Nepal. «La morfologia unica del pesce nel video, e il fatto che non siano noti pesci stigobiti nella regione, ci hanno spinto a rintracciare la specie per accertarne l’identità», ha spiegato il team.

La ricerca nei pozzi

Rintracciare gli esemplari si è rivelato tutt’altro che semplice. I ricercatori hanno dovuto individuare pompe manuali e pozzi tradizionali nella regione. E ottenere il permesso dei proprietari per poter prelevare l’acqua e cercare il pesce. «Reperire esemplari di questo insolito pesce è stata un’impresa ardua», ha raccontato Akshay Khandekar della Thackeray Wildlife Foundation. Gli scienziati hanno pompato manualmente migliaia di litri d’acqua dai pozzi del Bihar. Il primo esemplare è stato trovato dopo aver pompato circa 2.000 litri d’acqua, ma è rimasto danneggiato durante le operazioni ed è morto poco dopo. Per trovare un secondo esemplare, questa volta intatto, è stato necessario pompare altri 500 litri dallo stesso pozzo.

Il pesce Gangaichthys adatto al buio

Gangaichthys indonepalicus misura circa quattro centimetri e presenta diverse caratteristiche compatibili con la vita nelle acque sotterranee, dove regna l’oscurità totale. Ha occhi molto ridotti e ricoperti dalla pelle, un corpo traslucido privo di pigmentazione e quella che sembra essere un’assenza di costole. Le analisi genetiche e le scansioni micro-CT hanno permesso di stabilire che l’animale appartiene a un genere completamente nuovo all’interno della famiglia Chaudhuriidae, che comprende le cosiddette anguille lombrico. Il nome Gangaichthys significa “pesce del Gange”. Come ha spiegato Agarwal, il riferimento è al grande fiume indiano, fondamentale per l’approvvigionamento di acqua e cibo di milioni di persone e centrale nella tradizione religiosa induista. Si tratta inoltre del primo pesce stigobionte, cioè che vive nelle acque sotterranee, mai documentato nell’intero bacino del Gange.