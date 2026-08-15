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Bologna, Husky abbandonato in casa per tre giorni: salvato dai vigili dopo l’allarme dei vicini

15 Agosto 2026 - 21:07 Alba Romano
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L'animale ha attirato l'attenzione con i suoi latrati. I residenti hanno così allertato la polizia locale facendo scattare il blitz
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Lo hanno sentito abbaiare da un appartamento, a Bologna. Latrati continui, che hanno attirato l’attenzione dei residenti in zona che hanno deciso poi di chiamare la Polizia locale. Così, ieri pomeriggio, Ares, uno splendido husky, è stato salvato da condizioni definite difficili. Il cane, trovato all’interno di un appartamento, secondo quanto ricostruisce Il Resto del Carlino, era stato lasciato solo e in sofferenza senza l’adeguata assistenza, per circa tre giorni.

Ares portato in canile, denunciato il proprietario

Arrivati all’appartamento gli agenti sono risaliti al proprietario dell’animale. Si tratta di un ragazzo di ventisei anni, che si trovava fuori città. Il giovane, contattato dai vigili, ha dato il suo assenso per permettere alla polizia di accedere in casa e prendere in cura l’animale. Così come il pm di turno, avvisato. Sul posto è intervenuto anche il personale veterinario dell’AUSL. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino Ares è stato preso in custodia da personale specializzato e trasferito nelle strutture del canile di Castel Maggiore. Sotto sequestro giudiziario preventivo, il proprietario verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria.

(Foto di Chris Ensminger su Unsplash)

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