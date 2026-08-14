Garlasco, Andrea Sempio perde il lavoro e la casa

Lui e gli altri commessi licenziati dal negozio di telefonia per un cambio di gestione. Intanto Stasi studia la revisione del processo

Il 28 settembre è il termine ultimo per la chiusura delle indagini sulla seconda inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura chiederà il rinvio a giudizio di Andrea Sempio e davanti al giudice dell’udienza preliminare comincerà a decidersi il destino del secondo uomo accusato per la morte della ragazza. Intanto però, fa sapere il Messaggero il commesso 38enne il 31 agosto perderà il lavoro. Il gestore del negozio di telefonia licenzierà lui e altri tre colleghi per un cambio di gestione.

Andrea Sempio

Sempio spera di essere assunto di nuovo successivamente. Ma la sua presenza dietro il balcone potrebbe essere giudicata negativamente. Mesi fa il locatario del suo appartamento in affitto a Voghera non gli ha rinnovato il contratto. Sempio è tornato a vivere in via Canova, con il padre Giuseppe e la mamma Daniela Ferrari dimessa dall’ospedale due settimane fa a seguito di un’overdose da barbiturici. Finora non ha fatto vacanze, anche perché aveva esaurito i permessi durante l’indagine.

Alberto Stasi

Alberto Stasi invece non è tornato a Garlasco dopo aver lasciato il carcere di Bollate. E non lo farà nemmeno in queste settimane di chiusura dell’ufficio in centro a Milano. Oltre a dover rientrare in casa nelle ore notturne, i giudici gli hanno vietato di uscire dai confini della Lombardia. Intanto lui studia gli atti in vista della revisione del processo. L’istanza è al vaglio della Procura generale di Milano, a seguito del deposito dei faldoni da parte dei pm di Pavia, quella della difesa è prevista per l’autunno.