Ultime notizie Crisi Usa - IranMario RoggeroMondiali 2026Sigfrido Ranucci
ATTUALITÀAndrea SempioChiara PoggiDelitto di GarlascoInchiesteLombardiaOmicidiPavia

Garlasco, Sempio e l’appunto sull’ex fidanzata: «Aveva paura le facessi qualcosa». Lei: «Mai avuto timori, non voleva impegnarsi»

18 Luglio 2026 - 13:47 Cecilia Dardana
andrea sempio
andrea sempio
Le dichiarazioni della giovane agli inquirenti, trasmesse da Quarto Grado, restituiscono il profilo di un ragazzo incapace di reazioni violente davanti a un rifiuto. Intanto il genetista Portera riapre i giochi sull'impronta 33
Google Preferred Site

«Non lo sento da 3 anni, ci frequentavamo. L’ho conosciuto quando ero una ragazzina, nel 2015. Siamo stati insieme all’incirca 3 anni, ci siamo lasciati perché non voleva responsabilità, qualcosa di serio». Sono le parole di “Mao”, l’ex fidanzata di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Le sue dichiarazioni, rilasciate agli inquirenti durante le Sommarie informazioni testimoniali (Sit) e trasmesse da Quarto Grado, hanno offerto a chi indaga ulteriori elementi per decifrare il profilo psicologico del giovane.

Cosa è stato chiesto alla ex fidanzata di Sempio

L’interrogatorio si è focalizzato interamente sulla passata relazione della coppia, anche a causa di un appunto scritto da Sempio nel novembre del 2022 che recitava: «Andai a trovare Mao, non fu bellissimo. Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa». Una frase che ha spinto gli investigatori a chiedere alla ragazza se lui avesse un rapporto normale con il sesso, se avesse mai avuto timore di lui e per quale motivo il giovane ritenesse che lei fosse spaventata. La risposta della giovane ha però ridimensionato ogni possibile sospetto: «Sì, avevamo un’ottima intesa. Non ho mai avuto paura di lui, e non saprei perché l’abbia pensato. L’ultima volta che ci siamo visti ha provato a baciarmi ma io ho detto no perché stavo frequentando un’altra persona. Lui ha detto che andava bene».

La perplessità sul comportamento di Sempio

La descrizione di una reazione pacata di fronte a un due di picche ha scatenato la perplessità in studio di Gianluigi Nuzzi. Il conduttore non ha infatti esitato a rimarcare la apparente contraddizione tra il comportamento descritto dall’ex e la brutalità del delitto: «Com’è possibile che tu sia ossessionato dal sesso e dopo 3 anni lei ti lascia e tu rispondi “ok va bene“. Ma con la sorella del tuo amico, lei dice di no e tu fai quello scempio?».

Ti potrebbe interessare

L’impronta 33

Al di là dei risvolti psicologici, la trasmissione ha riaperto la partita anche sul fronte della prova scientifica. Archiviato un rapido excursus sul pompiere di Vigevano e sulla questione dello scontrino, il genetista Giorgio Portera ha illustrato un esperimento comparativo sull’impronta 33 rinvenuta sulla parete della villetta. Se per l’accusa la forte reazione alla ninidrina dimostrerebbe che la mano dell’assassino ha lasciato una traccia carica di materiale organico (come sudore misto a sangue), la simulazione di Portera suggerisce un’altra verità: una mano semplicemente molto sudata può generare gli stessi identici schizzi e la stessa linea di demarcazione. Un riscontro tecnico che potrebbe trasformarsi in una carta a favore della difesa di Sempio.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Mario Roggero e il precedente col fidanzato della figlia, lo schiaffo a lei e la pistola in faccia a lui: l’episodio nel 2005 dopo un’altra rapina

2.

La vita di Mario Placanica dopo il G8: «Sento le voci, gioco alle slot e sono stato abbandonato da tutti»

3.

Rischia di investire un 80enne e suo figlio, scende dall’auto e ammazza l’anziano: l’arresto dopo la fuga. Il caso a Collegno

4.

Trova la moglie in diretta sui social, il pestaggio davanti a 40 utenti: «Ti seppellisco». Il caso a Lecce

5.

Sequestrato e torturato in un b&b a Roma dopo il ricatto sessuale: «Non vali niente». Arrestati un cantante e un’attrice

leggi anche
alberto stasi docu-serie
ATTUALITÀ

Garlasco, Alberto Stasi ha venduto i diritti per una docu-serie da 500mila euro? L’avvocato De Rensis a Open: «Non mi risulta»

Di Cecilia Dardana
alberto stasi
X

Garlasco, Stasi al lavoro a Milano: «Qui non potete entrare»

Di Alba Romano
andrea sempio daniela ferrari
ATTUALITÀ

La mamma di Sempio trasferita in psichiatrica. Le benzodiazepine, la richiesta di aiuto e la lavanda gastrica: come sta Daniela Ferrari

Di Cecilia Dardana
Daniela Ferrari intervista Quarto Grado
ATTUALITÀ

Garlasco e la madre di Sempio, Marco Travaglio: «Cercano un altro morto»

Di Alessandro D’Amato
andrea sempio daniela ferrari
ATTUALITÀ

«La madre di Andrea Sempio ha tentato il suicidio», la conferma di Angela Taccia a Open: «È in rianimazione, non è lucida» – Il video

Di Cecilia Dardana
garlasco andrea sempio madre daniela ferrari malore antonio b.
ATTUALITÀ

Lo scontrino, il pompiere, l’alibi del figlio Andrea Sempio: perché Daniela Ferrari ha avuto un malore

Di Alessandro D’Amato
Andrea Sempio e sua madre
ATTUALITÀ

La madre di Andrea Sempio ricoverata, corsa d’urgenza in ospedale. L’avvocato Cataliotti e l’ipotesi di «overdose da farmaci» – Il video

Di Giovanni Ruggiero
casa poggi testimone bionda
ATTUALITÀ

Garlasco, il racconto di un testimone: «Quel giorno vidi una donna con i capelli biondi, poi le minacce»

Di Alba Romano