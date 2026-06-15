Garlasco, il racconto di un testimone: «Quel giorno vidi una donna con i capelli biondi, poi le minacce»

Il racconto a "Filorosso": «Mi hanno suonato il campanello di casa dicendomi di farmi i fatti miei»

«La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%». Queste le parole di un testimone del caso Garlasco, intervistato da Antonino Monteleone a “Filorosso”, su Rai 3 e RaiPlay. L’uomo il 13 agosto 2007 si trovava in città, proprio durante le ore del delitto di Chiara Poggi. Ha formalizzato lo scorso anno ai Carabinieri le sue dichiarazioni, che però non avrebbero ricevuto adeguata attenzione.

L’intervista a Filorosso

«Mi hanno suonato il campanello di casa dicendomi di farmi i fatti miei»

L’intervistato, in attesa di un appuntamento di lavoro fissato per le ore 10, stava passeggiando per Garlasco quando si è imbattuto in una donna in bicicletta. Si ricorda la bici, con i raggi lucidi, come «se fosse nuova». E la figura femminile, a suo dire bella, ma con «gli occhi spiritati». «La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%», dichiara ai microfoni Rai. «Io ho dei flash talmente forti in mente che non me li si può cambiare», aggiunge. Secondo il suo racconto avrebbe ricevuto delle intimidazioni dopo aver reso testimonianza ai carabinieri. «Mi hanno suonato il campanello di casa dicendomi di farmi i fatti miei, che io di Garlasco non ne devo sapere niente», ha aggiunto. In studio l’avvocato De Renzis ha invitato l’uomo a denunciare le minacce ricevute. «Lo esorto se sta guardando a rivolgersi ai carabinieri», dichiara il legale.