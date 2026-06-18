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«La madre di Andrea Sempio ha tentato il suicidio», la conferma di Angela Taccia a Open: «È in rianimazione perché non è lucida»

18 Giugno 2026 - 12:18 Cecilia Dardana
andrea sempio daniela ferrari
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Andrea Sempio ha preferito non commentare a Open le condizioni di salute della madre, Daniela Ferrari: «Non è una cosa di interesse pubblico, non c'entra con le indagini»
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«Si è trattato di tentato suicidio. È fuori pericolo, ma è ancora in rianimazione perché non è lucida». A rompere il silenzio sulle drammatiche condizioni in cui si trova Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio è Angela Taccia, storica avvocata e amica di vecchia data della famiglia, che a Open conferma la natura volontaria del gesto che ha portato la donna in ospedale.

Le condizioni della donna

Il quadro clinico resta costantemente monitorato dai medici, in attesa di capire le tempistiche per un’eventuale, e non ancora certa, dimissione nella giornata di oggi. «Io ovviamente so tutto da Andrea – spiega ancora la legale a Open – perché, nonostante siamo amici da una vita, da quando c’è l’indagine di Brescia di mezzo tendo a sentirlo molto poco. Non sappiamo se la dimetteranno oggi, so che Andrea andrà nel tardo pomeriggio in ospedale e verrà aggiornato. Quindi la situazione è questa: in rianimazione, fuori pericolo ma non lucida».

Poi la legale commenta un fatto a dir poco spiacevole: «È da ieri che sui social in molti la stanno ancora insultando pesantemente, dicendo non è neanche in grado di ammazzarsi, o che tutto quello che ha fatto a Stasi le torna indietro, riferendosi probabilmente alle due lettere. Quindi sono stata autorizzata dalla famiglia a confermare che si è trattato di un tentato suicidio, anche perché Andrea mi ha detto: “Guarda esce di tutto, anche quante volte vado in bagno. Vuoi che non esca il referto del Centro veleni che stiamo aspettando?”».

Cosa ha detto Andrea Sempio a Open

Di tenore completamente diverso è la reazione del figlio, Andrea Sempio, che al telefono con Open sceglie di erigere un muro invalicabile a tutela della privacy della madre, slegando nettamente il dramma familiare dalla cronaca giudiziaria che lo ha visto coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco. «Non essendo una cosa che riguarda la vicenda processuale delle indagini, non rilascio dichiarazioni», taglia corto Sempio. «Non dico nulla perché è una cosa, diciamo, sua di salute privata. Non è una cosa di interesse pubblico».

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