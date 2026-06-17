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La madre di Andrea Sempio ricoverata, corsa d’urgenza in ospedale. L’avvocato Cataliotti e l’ipotesi di «overdose da farmaci» – Il video

17 Giugno 2026 - 17:20 Giovanni Ruggiero
Andrea Sempio e sua madre
Andrea Sempio e sua madre
La donna è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Ancora da chiarire se si sia trattato di un tentativo di togliersi la vita o di un'assunzione involontaria di medicinali. La notizia confermata dall'avvocato Liborio Cataliotti al programma «Dentro la notizia» di Gianluigi Nuzzi
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La madre di Andrea Sempio è stata portata d’urgenza in ospedale dopo essersi sentita male nelle prime ore della giornata. A confermare quanto accaduto è stato il suo legale Liborio Cataliotti che è intervenuto al programma «Dentro la notizia» su Canale5 e poi raggiunto anche da Fanpage.it. Il legale ha parlato di una possibile «overdose di farmaci». Alla donna sarebbe stata praticata una lavanda gastrica al momento dell’arrivo nella struttura sanitaria. Resta ancora da chiarire se l’assunzione dei medicinali sia stata volontaria o accidentale, e su questo punto sono in corso tutti gli accertamenti necessari.

Perché la madre di Sempio era finita al centro delle indagini di Garlasco

Nell’ultimo anno e mezzo la donna ha vissuto sotto una pressione costante, tra attenzioni mediatiche e convocazioni degli inquirenti. I carabinieri l’avevano già ascoltata più volte, in particolare a proposito del biglietto del parcheggio di Vigevano, datato 13 agosto 2007. Stando all’informativa dei militari, sarebbe stata lei l’unica della famiglia a guidare l’auto quella mattina, circostanza che aveva fatto ipotizzare agli investigatori una sua presenza a Vigevano per incontrare un uomo, e non quella del figlio. Anche durante quella convocazione in caserma, la madre di Sempio aveva accusato un malore.

In aggiornamento

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