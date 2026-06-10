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Alberto Stasi e quel posacenere pieno a casa di Chiara Poggi: «Io non fumavo, lei nemmeno. C’è qualcosa che non torna» – Il video

10 Giugno 2026 - 17:45 Alba Romano
stasi posacenere
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L'unico finora condannato per l'omicidio di Garlasco ripercorre davanti al procuratore capo del Tribunale di Pavia Napoleone la mattina del ritrovamento della fidanzata
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Nuovi elementi sull’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco. Nella puntata di martedì di IgnotoX, sono stati trasmessi alcuni video di Alberto Stasi interrogato dal Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, Napoleone. Stasi ha parlato di tutto ciò che trovò di anomalo la mattina del 13 agosto 2007, giorno in cui trovò la sua ragazza morta nella villetta di via Pascoli. Alcuni spezzoni dell’interrogatorio sono stati mandati in onda anche su Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4. Ma uno in particolare, trasmesso da IgnotoX su La7, fa emergere un nuovo dettaglio: il posacenere a casa dei Poggi.

Stasi e la cenere nel posacenere: «Io non fumavo, Chiara nemmeno»

Stasi quel giorno notò della cenere nel posacenere. Lo ricorda al procuratore capo Napoleone: «Io non fumavo, Chiara nemmeno, i genitori erano partiti da una settimana. C’è qualcosa che non torna. Ma non so darmi una risposta»

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