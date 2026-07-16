Sequestrato e torturato in un b&b a Roma dopo il ricatto sessuale: «Non vali niente». Arrestati un cantante e un’attrice

I carabinieri hanno notificato i domiciliari al cantante Solø e alla compagna. Secondo l'accusa, la vittima è stata aggredita per due ore dopo aver respinto un approccio sessuale

Per circa due ore avrebbero sequestrato, aggredito e infine rapinato un ragazzo di 22 anni all’interno di un b&b nel cuore di Trastevere, a Roma. I carabinieri hanno eseguito tre misure cautelari agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del cantante Luigi Augusto Bellini, in arte Solø, finalista di Area Sanremo 2025, della sua compagna, l’attrice Jenny Matai (nome anagrafico Xhensila Hoxha), e di un loro amico. A darne notizia è la Repubblica. I tre sono accusati, a vario titolo e in concorso, di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. Si tratta di uno dei primi procedimenti in cui viene contestato il reato di tortura introdotto nell’ordinamento italiano.

La denuncia della vittima e l’indagine

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e condotta dai carabinieri della compagnia di Trastevere, è partita dalla denuncia della vittima, un giovane che conosceva Bellini e condivideva con lui la passione per la musica. Attraverso l’analisi delle immagini di video-sorveglianza, dei tabulati telefonici e dei dati di localizzazione, gli investigatori hanno ricostruito quanto sarebbe accaduto nell’ottobre 2025.

Secondo l’accusa, i tre avrebbero organizzato il piano sfruttando il rapporto di amicizia con la vittima. Tutto sarebbe iniziato quando Solø avrebbe chiesto al ragazzo di ospitare per una notte la fidanzata nella propria abitazione. Nel corso della serata, scrive ancora il giornale romano, il ventiduenne avrebbe però respinto un approccio della giovane.

Il 14 ottobre Matai avrebbe invitato il ventiduenne in un b&b di Trastevere con il pretesto di un chiarimento. Qui il giovane sarebbe stato indotto a registrare un messaggio vocale con degli apprezzamenti rivolti alla ragazza, che lei avrebbe immediatamente inoltrato al fidanzato. Pochi istanti dopo, Solø ha fatto irruzione nella stanza insieme ad altri due ragazzi.

L’ordinanza

Nell’ordinanza cautelare si legge che la vittima sarebbe stata trattenuta contro la propria volontà per circa due ore e ripetutamente colpita con calci, pugni e con una collana a catena, mentre veniva insultata e umiliata con frasi come: «Non vali niente, sei sotto ai miei piedi». Gli aggressori avrebbero inoltre cosparso il giovane di birra, costringendolo a pulire il pavimento, per poi impossessarsi dei 15 euro che aveva con sé e del telefono cellulare.

Il ragazzo sarebbe riuscito a fuggire solo dopo aver spiegato la propria versione dei fatti e aver trovato il modo di aprire la porta della stanza. Trasportato in ospedale, gli sono state diagnosticate la frattura dell’orbita sinistra e altre lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, mentre gli indagati restano agli arresti domiciliari in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.