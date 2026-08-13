Ultime notizie Caldo recordColombiaEclissiImmigrazioneSigfrido Ranucci
ATTUALITÀCagliariEugenia RoccellaGoverno MeloniInchiesteSardegna

Martina Lattuca scomparsa, la protesta della sorella: «Per il marito di Roccella ricerche per 37 giorni, per lei solo 3»

13 Agosto 2026 - 21:28 Chiara Pancari
Sara Lattuca torna a parlare della sorella, sparita lo scorso novembre nella zona della Sella del Diavolo a Cagliari: «Ogni vita ha lo stesso valore»
Google Preferred Site

Sono passati mesi dalla scomparsa di Martina Lattuca, la libraia cagliaritana di cui non si hanno più notizie dal 18 novembre. La donna era stata vista per l’ultima volta nella zona di Cala Mosca, a Cagliari, e da allora le ricerche non hanno portato al suo ritrovamento. Ora la sorella Sara torna a parlare del caso e, in un lungo sfogo sui social, chiede che sulla vicenda venga fatta chiarezza. Al centro del suo intervento c’è anche la durata delle ricerche: secondo Sara, quelle per Martina si sarebbero concluse dopo appena tre giorni, mentre in altri casi sono proseguite molto più a lungo. Il confronto citato dalla donna è quello con Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, le cui ricerche sono andate avanti per 37 giorni.

L’ultimo avvistamento e le ricostruzioni contestate

Sara Lattuca ha inoltre voluto precisare alcuni elementi della vicenda che, a suo giudizio, sarebbero stati raccontati in modo non corretto. Martina, sostiene la sorella, non sarebbe stata vista mentre percorreva i sentieri della Sella del Diavolo. L’ultimo avvistamento sarebbe avvenuto invece nei pressi del parcheggio del locale Le Terrazze, a Cala Mosca. La famiglia esclude inoltre che quel giorno il maltempo possa aver avuto un ruolo determinante: secondo Sara ci sarebbe stata soltanto una breve pioggia nelle ore del mattino. Martina, aggiunge, non aveva l’abitudine di fare escursioni da sola.

Gli effetti personali trovati in mare

Della donna, al momento, non è stato ritrovato il corpo. Durante le ricerche sono stati recuperati alcuni suoi effetti personali in mare, ma non è stato possibile ricostruire con certezza cosa sia accaduto dopo l’ultimo avvistamento. Sara continua quindi a chiedere informazioni a chiunque possa aver visto Martina o possa fornire un elemento utile a ricostruire le sue ultime ore. «Ogni vita vale uguale», ribadisce la sorella, chiedendo che il caso continui a essere seguito e che alla famiglia vengano date risposte.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Report, Ranucci verso la sospensione (e la pensione?). I nomi per la conduzione

2.

Ilaria Cucchi e il matrimonio con Fabio Anselmo: «Mi sono innamorata il giorno della prima sentenza»

3.

Ranucci e i martiri civili. Da Moro a Borsellino, il post mentre l’amico Lavitola è interrogato: «Muoiono tutti allo stesso modo»

4.

La figlia prende a calci l’auto in sosta: i genitori picchiano la proprietaria

5.

Strappano il neonato dalle braccia della madre ancora in ospedale, la fuga dei nonni finisce in autostrada

leggi anche
Eugenia Roccella e il marito Luigi Cavallari
ATTUALITÀ

Luigi Cavallari, trovato il corpo del marito di Eugenia Roccella nel lago di Vico. La ministra: «Finisce una straziante attesa»

Di Alba Romano
marito-roccella-disperso-ministra-rompe-silenzio-ricerche
ATTUALITÀ

Marito di Roccella disperso, la ministra rompe il silenzio dopo la tragedia del lago di Vico: «Grazie per l’affetto, momento per me lacerante»

Di Alba Romano
luigi cavallari ricerche lago di vico
ATTUALITÀ

Luigi Cavallari e le ricerche nel lago di Vico, i Vigili del Fuoco spiegano a Open come funziona il robot sottomarino: «Vede tutto, se il corpo è sul fondale lo trova»

Di Cecilia Dardana