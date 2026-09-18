Ultime notizie Festival di OpenGiorgia MeloniGoverno MeloniMedio OrienteScuolaSigfrido Ranucci
SCIENZE E INNOVAZIONEBoliviaScienza

Chi è il Tilcayo: la prima nuova specie di felino scoperta dopo più di un secolo in Bolivia

18 Settembre 2026 - 23:17 Marco Fedeli
Scoperta una nuova specie di felino in Bolivia, si chiama Tilcayo
Scoperta una nuova specie di felino in Bolivia, si chiama Tilcayo
Fino a oggi si pensava appartenesse ai gatti tigre, ma uno studio ha dimostrato che si tratta di una nuova specie
Google Preferred Site

È più piccolo di un gatto domestico, ha il corpo ricoperto di macchie e vive nelle foreste boliviane. Si chiama “Tilcayo” ed è la prima specie di felino vivente scoperta da oltre un secolo. Fino a oggi si pensava appartenesse a un’altra specie, quella del gatto tigre, ma un nuovo studio pubblicato sulla rivista Current Biology, ha dimostrato, grazie all’analisi del DNA, che in realtà si tratta di un gruppo composto da cinque specie distinte, a differenza delle due come si pensava.

Come è avvenuta la scoperta

La scoperta è arrivata quasi per caso nel 2016 quando un uomo trovò un cucciolo di felino lungo una strada in Bolivia e lo tenne in casa per un anno, convinto fosse un gatto domestico. Divenuto adulto l’animale è stato affidato al centro di recupero di Senda Verde dove la ricercatrice boliviana Paola NogalesAscarrunz lo ha esaminato per la prima volta, notando delle macchie sul corpo più grandi di quelle dei gatti tigre. Da questo dettaglio i ricercatori hanno iniziato a condurre per anni delle analisi genetiche per arrivare alla conferma.

Più di un milione di anni di isolamento

Il tilcayo osservato dai ricercatori ha il muso corto, le orecchie piccole e arrotondate e i baffi molto lunghi. Vive nelle foreste pluviali delle Yungas boliviane, sul versante orientale delle Ande. L’ipotesi dei ricercatori è che circa 1,4 milioni di anni fa questa specie sia rimasta isolata per molto tempo dalle altre e abbia iniziato ad accumulare mutazioni genetiche tali da renderla oggi una specie a parte.

Ti potrebbe interessare

Articoli di SCIENZE E INNOVAZIONE più letti
1.

Perché l’alluvione in Nepal è stata causata dal cambiamento climatico

2.

La scienza dà il nome di Taylor Swift a quattro nuove tipologie di insetti: nasce la specie Swiftiephylus

3.

OpenAI ha risolto uno dei problemi matematici del millennio. Polemica nella comunità scientifica

4.

Quando ce ne andiamo, sentiamo chi ci sta intorno? E siamo coscienti di essere morti? Le conclusioni di due studi americani

5.

Ig Nobel 2026, dall’orinatoio anti-schizzo alle mutande sotterrate: le ricerche scientifiche che fanno più ridere

leggi anche
William Solo
ATTUALITÀ

Guai per lo youtuber William Solo: dal filmato virale «Può accompagnare solo» all’accusa di truffa sui falsi incidenti – Il video

Di Michela De Marchi Giusto
Dopo l'accoltellamento dell'insegnante a Roma, arrivano le reazioni del mondo politico da Futuro Nazionale fino al Pd
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Prof accoltellata a Roma, Valditara: «Vietare i social agli under 15». Il vannacciano Sasso vuole i metal detector: «E 14enni penalmente punibili»

Di Antonia Verderosa