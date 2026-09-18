Chi è il Tilcayo: la prima nuova specie di felino scoperta dopo più di un secolo in Bolivia

Fino a oggi si pensava appartenesse ai gatti tigre, ma uno studio ha dimostrato che si tratta di una nuova specie

È più piccolo di un gatto domestico, ha il corpo ricoperto di macchie e vive nelle foreste boliviane. Si chiama “Tilcayo” ed è la prima specie di felino vivente scoperta da oltre un secolo. Fino a oggi si pensava appartenesse a un’altra specie, quella del gatto tigre, ma un nuovo studio pubblicato sulla rivista Current Biology, ha dimostrato, grazie all’analisi del DNA, che in realtà si tratta di un gruppo composto da cinque specie distinte, a differenza delle due come si pensava.

Come è avvenuta la scoperta

La scoperta è arrivata quasi per caso nel 2016 quando un uomo trovò un cucciolo di felino lungo una strada in Bolivia e lo tenne in casa per un anno, convinto fosse un gatto domestico. Divenuto adulto l’animale è stato affidato al centro di recupero di Senda Verde dove la ricercatrice boliviana Paola Nogales–Ascarrunz lo ha esaminato per la prima volta, notando delle macchie sul corpo più grandi di quelle dei gatti tigre. Da questo dettaglio i ricercatori hanno iniziato a condurre per anni delle analisi genetiche per arrivare alla conferma.

Più di un milione di anni di isolamento

Il tilcayo osservato dai ricercatori ha il muso corto, le orecchie piccole e arrotondate e i baffi molto lunghi. Vive nelle foreste pluviali delle Yungas boliviane, sul versante orientale delle Ande. L’ipotesi dei ricercatori è che circa 1,4 milioni di anni fa questa specie sia rimasta isolata per molto tempo dalle altre e abbia iniziato ad accumulare mutazioni genetiche tali da renderla oggi una specie a parte.