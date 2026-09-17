Perché l’alluvione in Nepal è stata causata dal cambiamento climatico

Lo studio della World Weather Agency: la serie di concause che ha portato alla catastrofe. Intanto i morti sono quasi 1500 e i dispersi oltre 6 mila

L’alluvione al confine tra Nepal e Cina che ha causato quasi 1500 morti è il risultato di una combinazione di fattori climatici e geologici alimentati dal riscaldamento globale. Lo dice uno studio della World Weather Agency pubblicato oggi 17 settembre e ripreso dall’agenzia France Presse. Come ipotizzato fin dalle prime osservazioni, il crollo di una massa di ghiaccio e roccia dal monte Langtang Lirung, avvenuto il 26 agosto, ha generato un’enorme colata di acqua, ghiaccio e detriti che si è riversata nelle valli, travolgendo ogni cosa sul suo cammino.

L’alluvione in Nepal e il riscaldamento globale

Lo studio spiega che la catastrofe è stata causata da una combinazione di elementi. Tra i quali l’aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai e l’instabilità geologica. La regione ha subito «cambiamenti fondamentali e irreversibili», ha sottolineato uno degli autori, l’idrologo Walter Immerzeel dell’Università di Utrecht (Paesi Bassi). Aggiungendo che il ritiro dei ghiacciai e del permafrost – lo strato di suolo che rimane perennemente ghiacciato – ha compromesso la stabilità della montagna.

«Concludiamo che quel versante fosse geologicamente vulnerabile, forse in parte a causa del terremoto del 2015, e che tale fragilità sia stata accentuata dal ritiro del ghiacciaio e del permafrost», ha detto Immerzeel in un comunicato. Lo studio ha confermato che i mesi di luglio e agosto 2026 sono stati i più caldi mai registrati nella regione e che le abbondanti nevicate di fine 2025 ne hanno accresciuto il volume di acqua di fusione.

La World Weather Agency

Secondo il suo sito web, la WWA (World Weather Agency) utilizza metodi sottoposti a revisione paritaria per valutare il ruolo del riscaldamento globale negli eventi meteorologici estremi. Lo studio ha rilevato che le temperature medie nella regione himalayana ad agosto erano di circa 5 gradi Celsius (9 gradi Fahrenheit) superiori alla norma, con 1,5 °C di aumento attribuibili al cambiamento climatico.

Le nevicate insolitamente abbondanti di ottobre e novembre dello scorso anno hanno inoltre contribuito ad aumentare il volume dell’acqua di fusione una volta che le temperature hanno iniziato a salire, il che potrebbe aver contribuito a innescare il collasso del ghiacciaio, secondo lo studio.

Il terremoto del 2015

I ghiacciai della regione si sono assottigliati di circa mezzo metro all’anno (circa 1,6 piedi) dal 2000, modificando le sollecitazioni sulla roccia. Anche lo scioglimento del permafrost ha probabilmente indebolito la parete rocciosa, afferma lo studio. Un terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la stessa montagna nel 2015 potrebbe aver contribuito indebolendo ulteriormente il substrato roccioso, ma il suo impatto preciso non è chiaro.



«Concludiamo che si trattava di un pendio geologicamente vulnerabile, potenzialmente indebolito dal terremoto del 2015, ma ulteriormente destabilizzato dal ritiro dei ghiacciai e del permafrost, nonché dall’eccessiva quantità di acqua di fusione e dal calore eccezionale nel periodo finale prima del crollo», ha affermato Immerzeel.

Il cambiamento climatico e l’inondazione

«Non c’è dubbio che il cambiamento climatico sia una delle cause scatenanti» del disastro, ha affermato Friederike Otto, climatologa dell’Imperial College di Londra. «La catastrofe del Bhote Koshi (un fiume, ndr) è un duro monito sui rischi crescenti che il rapido riscaldamento dell’Himalaya comporta per le popolazioni», ha sottolineato un altro autore dello studio, Manjeet Dhakal di Climate Analytics South Asia.

A oggi in Nepal, l’inondazione ha causato oltre 1.400 morti, mentre 6.150 persone risultano ancora disperse. In Cina, il bilancio è di 43 morti e 519 dispersi, secondo i media di Stato. Il governo nepalese ha stimato in 4,78 miliardi di dollari i costi della ricostruzione. In termini di prevenzione, Immerzeel ha suggerito di realizzare «una sorta di mappatura regionale volta a individuare i corridoi caratterizzati da un elevato potenziale idraulico e che ospitano numerose infrastrutture, città e villaggi. Si potrebbero così identificare diverse aree ad alto rischio» da sottoporre a monitoraggio, ha concluso lo scienziato.