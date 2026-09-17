Il Canada membro associato dell’Ue? La minaccia di Trump: «Stop al commercio con l’Europa»

Il presidente Usa: lo trovo ridicolo. Presto dazi molto pesanti. Cosa c'è nell'accordo tra Ottawa e Bruxelles e perché il tycoon è così arrabbiato

Donald Trump minaccia l’Unione Europea sul Canada «membro esterno». Il presidente degli Stati Uniti ha detto che è pronto a interrompere gli scambi commerciali con l’Ue se Ottawa diventa il primo paese membro associato di Bruxelles. La proposta del primo ministro Mark Carney a Ursula von der Leyen è stata avanzata il 16 aprile scorso. «Lo trovo ridicolo», ha detto Trump. «Se dovessero farlo, e se dovessi ritenere che si tratti di un atto ostile, imporrò dazi molto pesanti o interromperò ogni commercio con l’Europa», ha minacciato.

Il Canada membro esterno Ue

Il Canada è alla ricerca di nuovi partner commerciali dopo la guerra dei dazi con Trump. Mentre l’Europa, stretta tra Cina e Usa, cerca sostegno nella strategia di riequilibrio tra le due superpotenze. «Guardiamo al mondo con gli stessi occhi: dall’intelligenza artificiale al cambiamento climatico, dall’Artico alla geopolitica», ha sottolineato von der Leyen, invitando Ottawa e Bruxelles a «costruire» un «futuro comune». Lo status di membro associato ipotizzato per il Canada non è giuridicamente definito dai trattati dell’UE, sebbene la Germania abbia recentemente proposto di concederlo all’Ucraina. Berlino aveva allora suggerito che Kiev potesse partecipare a determinate riunioni ministeriali o a vertici dell’U, pur senza disporre di diritto di voto.

Lo status e Trump

Il Canada e l’UE intendono soprattutto rafforzare il loro partenariato, spaziando dall’intelligenza artificiale all’energia. Sotto la pressione dei dazi statunitensi e della concorrenza cinese, Bruxelles e Ottawa cercano di valorizzare un livello di cooperazione già considerevole. Gli scambi tra UE e Canada sono aumentati dell’80% dal 2016, grazie all’entrata in vigore di un accordo di libero scambio che ha eliminato quasi tutti i dazi doganali. E quest’anno il Canada è diventato il primo paese non membro dell’UE ad aderire al programma di difesa europeo Safe.

Gli investimenti

Ottawa spera inoltre di concludere un accordo che consenta alla Banca europea per gli investimenti (BEI) di finanziare progetti canadesi legati ai minerali strategici, al fine di ridurre la dipendenza dalla Cina, ha aggiunto l’ambasciatore. Tra le possibili strade da percorrere vi è la piena attuazione dell’accordo di libero scambio. Dieci Paesi dell’UE, tra cui Francia, Italia e Polonia, non hanno ancora ratificato l’accordo, in parte a causa delle contestazioni nel mondo agricolo. Ciò ne limita la portata, dato che le disposizioni relative alla protezione degli investimenti e alla risoluzione delle controversie rimangono, per il momento, lettera morta.

1500 miliardi

Trump ha rilanciato la minaccia di bloccare il commercio con molti paesi, come risposta alla decisione della Fed di alzare i tassi di interessi. «Se smettessimo di commerciare con tutti i Paesi con cui abbiamo un deficit commerciale, cioè la maggior parte di essi, e sarebbe molto facile farlo, incasseremmo almeno 1500 miliardi di dollari all’anno», ha sostenuto.