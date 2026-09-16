Von der Leyen annuncia un piano contro le ondate di calore: «Non possiamo permetterci un’altra estate così» – Il video

La Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha annunciato una serie di misure necessarie per raggiungere al più presto la resilienza climatica

«Non possiamo permetterci un’altra estate come questa…L’Europa si sta riscaldando al doppio del ritmo globale». Ha usato parole nette la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante uno dei passaggi cruciali del discorso sullo stato dell’Unione 2026, quello dedicato all’emergenza climatica. «Per questo presenteremo un piano europeo contro le ondate di calore. Servono sistemi di allerta precoce più efficaci e una maggiore preparazione sanitaria. Serve adattamento urbano e raffrescamento, dobbiamo supportare i più vulnerabili» ha sottolineato.

I numeri

Oltre 35.000 morti durante le ondate di calore che hanno caratterizzato la scorsa stagione estiva, case di cura e ospedali pericolosamente surriscaldati, 660.000 ettari bruciati al suolo a causa degli incendi divampati dalle montagne dell’Irlanda alle isole della Grecia e della Croazia. Ma non solo, sulle Alpi i ghiacciai si ritirano ogni giorno di più e circa 12 milioni di tonnellate di raccolti sono stati perduti. Sono questi i numeri drammatici della «estate della verità», come l’ha definita von der Leyen, «la più calda di sempre, ma probabilmente la più fresca degli anni a venire».

Mitigazione e adattamento

Per questo è necessario raggiungere al più presto la resilienza climatica: la capacità dei sistemi di assorbire e adattarsi agli impatti del cambiamento climatico. Per la presidente della Commissione europea la strada è solo una e passa attraverso mitigazione e adattamento: «Ci servono entrambe e devono rafforzarsi a vicenda. Ma dobbiamo intensificare drasticamente la nostra preparazione». Già dal mese prossimo verrà quindi presentato un nuovo quadro per la resilienza climatica, che punterà a rendere l’Europa leader mondiale nelle tecnologie di adattamento, «un mercato immenso e in forte crescita». Il piano prevede innanzitutto l’identificazione di 100 dei territori più vulnerabili in Europa, per la valutazione dei rischi e l’individuazione del livello al quale risulterebbe più efficiente gestirli.

Le altre misure

A ciò si affiancano altre misure: innanzitutto l’istituzione di una Climate Insurance Alliance (alleanza assicurativa per il clima), resa urgente dal fatto che «troppo spesso i bilanci nazionali diventano l’assicuratore di ultima istanza». Oggi, infatti, «solo il 25% delle perdite da catastrofi in Europa è coperto da assicurazioni private». A completamento dei provvedimenti messi in campo per far fronte alla crisi climatica, la presidente ha anche annunciato una nuova iniziativa europea sull’acqua – «Le reti europee perdono quasi un litro su quattro, a causa di perdite» – e ha dichiarato di aver incaricato i servizi antincendio e di soccorso europei di elaborare proposte, tra cui una futura flotta antincendio europea, per fronteggiare gli incendi boschivi «sempre più intensi, frequenti e diffusi».