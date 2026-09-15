Il drone in Lituania un avvertimento a Crosetto (in visita). La pista dell’intelligence italiana

L'ipotesi avvalorata da fonti della Difesa e dell'intelligence a Open. Il ministro sta compiendo in questi giorni un viaggio sul fronte est della Nato

Il drone, quasi certamente russo, diretto verso la Lituania e abbattuto dai caccia Nato (contingente italiano) la notte di oggi, 15 settembre, aveva un chiaro obiettivo politico: dare un segnale al ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, che proprio oggi sarebbe arrivato nel paese dopo essere stato in Polonia. È l’ipotesi, avvalorata da alcuni elementi circostanziati ancora non rivelati, su cui stanno lavorando intelligence e Difesa italiane, che hanno confermato l’ipotesi ad Open.

Secondo questa ipotesi, il drone, partito quando il ministro non era ancora nel paese, sarebbe stato lanciato come una sorta di avvertimento, un sinistro benvenuto, per segnalare quanto Crosetto sia oggi considerato proprio dalla Russia tra gli esponenti politici europei meno graditi, tanto più da quando – questa estate – ha scelto di assumere come consulente Mykhailo Fedorov, ex ministro della Difesa ucraino, destituito da Volodymyr Zelensky.

L’azione dei piloti italiani

Proprio Crosetto, arrivato nel paese in tarda mattinata, ha confermato l’ipotesi che il drone fosse russo, parlando di probabilità. Poco dopo, il suo omologo lituano Robertas Kaunas ha confermato che al drone era attaccato un ordigno esplosivo, poi disinnescato dagli artificieri.

Kaunas ha anche confermato che ad intercettare il drone sono stati piloti italiani ma questo secondo elemento, invece, non è al centro del focus dell’intelligence italiana. I caccia italiani fanno quotidianamente voli di avvertimento quando l’areonautica russa viola lo spazio aereo baltico.