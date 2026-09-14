Attacco russo al treno Kiev-Varsavia, Kallas (Ue): «Un messaggio per spaventare l’Occidente». Merz: «Pace a rischio in Europa» – La diretta

Rutte: «L'attacco mostra che Putin è disperato». Cremlino dopo il raid: «Continueremo a operare su tutto territorio ucraino». Gli aggiornamenti

Nella notte tra il 13 e il 14 settembre Mosca ha lanciato un pesante attacco di droni a Yahodyn nella regione di Volinia, nell’Ucraina occidentale, a meno di due chilometri dal confine con la Polonia. Il raid ha colpito un treno in viaggio da Kiev verso Varsavia con a bordo 206 passeggeri. Si tratta della stessa linea ferroviaria sulla quale, poco prima, avevano viaggiato l’ex primo ministro britannico Boris Johnson, David Petraeus, ex direttore della Cia, e altri dignitari occidentali di ritorno dalla conferenza Yalta European Strategy tenutasi a Kiev.

La reazione di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha parlato di un attacco «deliberato», mentre il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha lanciato un messaggio agli europei: «Il terrore di Putin sta bussando direttamente alle porte dell’Ue e della Nato. I barbari russi sono già alle vostre porte». Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che ha parlato di «provocazioni contro l’Occidente» e ha ribadito che «non ci facciamo intimidire». Nelle stesse ore gli attacchi russi hanno colpito anche un magazzino agricolo a Pryluky, nella regione di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, causando tre morti e sette feriti mentre sono proseguiti i raid aerei nelle regioni di Kharkiv e Sumy, nel nord-est del paese, dove Mosca ha rivendicato la conquista di tre villaggi nelle ultime 24 ore.

Sul piano diplomatico, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ribadito che un round di colloqui trilaterali in ottobre resta un’ipotesi concreta. Questa mattina, intanto, si sono susseguite le dichiarazioni dei leader europei riuniti al summit artico di Rovaniemi, in Finlandia. L’attacco al treno è stato letto a livello europeo come un tentativo russo di dividere e intimidire gli alleati di Kiev, e ha reso urgente, secondo la leadership europea, la richiesta di nuove sanzioni, il cui rinnovo resta però bloccato a Bruxelles per il veto di alcuni Stati membri.