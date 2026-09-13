Il Cremlino apre a colloqui con Usa e Ucraina a ottobre, l’offerta di Xi e Modi che piace a Putin. Mosca attacca un treno al confine con la Polonia – La diretta
Nella notte di ieri e oggi 13 settembre la Russia ha lanciato un massiccio attacco di droni contro due obiettivi al confine tra Ucraina e Polonia. A Yahodyn le esplosioni hanno centrato una stazione di servizio, provocando un vasto incendio, mentre nella regione della Volinia è stato colpito un treno passeggeri. A commentare l’episodio è il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha, che ha scritto: «Questo è il terrore di Putin, che sta bussando direttamente alle porte dell’Ue e della Nato. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner».
Sul piano diplomatico, intanto, Mosca lascia aperta la porta a un negoziato. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull’Ucraina già in ottobre: «Sì, non escludiamo questa possibilità. Stiamo parlando del prossimo futuro. Quindi ottobre è sicuramente una possibilità. Non può essere escluso». Sempre secondo quanto ricostruito dalla Tass, lo stesso Peskov ha raccontato che durante i colloqui bilaterali il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno posto domande dettagliate su una possibile soluzione del conflitto, offrendosi di mettere a disposizione i propri buoni uffici per favorire un’intesa: un’apertura che Putin avrebbe accolto con favore, fornendo ai due leader un resoconto dettagliato della situazione sul campo.
Il Cremlino non esclude trilaterale con Usa e Ucraina a ottobre
La Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull’Ucraina in ottobre. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, scrive l’agenzia Tass. “Sì, non escludiamo questa possibilità. Stiamo parlando del prossimo futuro. Quindi ottobre è sicuramente una possibilità. Non può essere escluso”, ha detto quando gli è stato chiesto se i colloqui potrebbero svolgersi quel mese.
Kiev: «Colpita stazione di servizio tra Ucraina e Polonia»
Una stazione di servizio a Yahodyn, vicino al confine tra Ucraina e Polonia, è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l’Ucraina provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Andriy Sybiha, su X mentre NextaTv pubblica le immagini precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion. “Questo è il terrore di Putin, che sta bussando direttamente alle porte dell’Ue e della Nato. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner”, scrive Sibiha.
Mosca: «Modi e Xi si sono offerti di contribuire alla fine della guerra in Ucraina»
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping «hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione» alla guerra in Ucraina e che «Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare». Lo riporta la Tass.
«Durante i colloqui bilaterali, Modi e Xi hanno posto domande dettagliate su una soluzione in Ucraina e hanno offerto attivamente i loro buoni uffici per aiutare a trovare una soluzione. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità ad aiutare ed ha fornito un resoconto dettagliato della situazione», ha dichiarato Peskov secondo l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass.
Mosca: inviati Usa capiscono la nostra posizione
Gli inviati statunitensi hanno compreso meglio la posizione della Russia in seguito al colloquio con il presidente Vladimir Putin: lo ha dichiarato al quotidiano Izvestia Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino, ripreso dalla Tass. “Naturalmente ora la comprendono meglio, dato che hanno trascorso diverse ore a parlare con il nostro presidente”, ha affermato Ushakov. “Speriamo che colgano il nostro punto di vista. Il genero del presidente Usa Donald Trump, l’imprenditore Jared Kushner è sembrato confermare che sia così”, ha aggiunto il consigliere.
Attacco russo sull'Ucraina occidentale
Nella notte la regione di Khmelnytskyi (Ucraina occidentale) è stata attaccata da droni russi. Lo riferisce l’agenzia ucraina Rbc, citando il capo dell’amministrazione regionale di Khmelnytskyi, Sergei Tyurin. Un incendio è scoppiato nei locali di un’attività commerciale a causa dei detriti di un drone nemico abbattuto. Le forze di difesa aerea sono in stato di allerta. Tyurin ha esortato i residenti a rimanere in zone sicure.