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Zelensky spera di incontrare Putin a Miami, la svolta possibile al G20: «Dobbiamo parlare e prendere decisioni» – La diretta

12 Settembre 2026 - 10:33 Giulia Norvegno
Putin e Zelensky
Putin e Zelensky
La prossima settimana intanto è prevista la partecipazione di una delegazione russa al G20 sull'energia a Houston
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Un’altra notte di scambio di attacchi ha coinvolto Russia e Ucraina. A Kryvyj Rih un missile russo ha colpito un impianto industriale, provocando un morto e due feriti, mentre droni ucraini hanno raggiunto Tolyatti e Taganrog, in territorio russo, colpendo un impianto chimico ritenuto strategico e innescando incendi vicino a un aeroporto e a uno stabilimento automobilistico. A Odessa si sono registrate esplosioni dopo un raid aereo russo, e poche ore prima un drone di Mosca aveva distrutto un’abitazione a Zaporizhzhia, causando una vittima.

Volodymyr Zelensky ha detto di essere pronto a partecipare al G20 di Miami, in programma a dicembre, se anche Vladimir Putin sarà presente. Lo ha dichiarato in un’intervista a Deutsche Welle: «Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni», aggiungendo che a contare sarà l’esito dell’incontro, non le parole scambiate: «Non è una questione di parole… Contano i risultati. Tutto qui». Il Cremlino non ha ancora reso noto se Putin sarà a Miami, ma intanto ha confermato la propria presenza a un altro appuntamento del forum: l’ambasciatore russo Marat Berdyev ha annunciato su Telegram che una delegazione di Mosca, con rappresentanti dei ministeri dell’Energia, degli Esteri e delle Risorse naturali, parteciperà alla riunione dei ministri dell’Energia del G20 in programma a Houston dal 14 al 16 settembre.

12 Settembre 2026 - 10:28

Al G20 sull'energia a Houston una delegazione russa

Rappresentanti dei ministeri russi dell’Energia, degli Esteri e delle Risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull’energia in programma a Houston la prossima settimana: lo ha reso noto un diplomatico russo. “Una delegazione russa prenderà parte alla riunione dei ministri dell’Energia, che si terrà a Houston dal 14 al 16 settembre nell’ambito della presidenza statunitense del G20”, ha dichiarato su Telegram Marat Berdyev, l’ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.

12 Settembre 2026 - 09:28

Zelensky propone di incontrare Putin a Miami

Volodymyr Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo, Vladimir Putin, parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E’ quanto afferma il presidente ucraino in un’intervista alla Deutsche Welle. «Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni», ha affermato Zelensky spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. «Non è una questione di parole. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta. Non conta. […] Contano i risultati. Tutto qui». Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.

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