Zelensky spera di incontrare Putin a Miami, la svolta possibile al G20: «Dobbiamo parlare e prendere decisioni» – La diretta
Un’altra notte di scambio di attacchi ha coinvolto Russia e Ucraina. A Kryvyj Rih un missile russo ha colpito un impianto industriale, provocando un morto e due feriti, mentre droni ucraini hanno raggiunto Tolyatti e Taganrog, in territorio russo, colpendo un impianto chimico ritenuto strategico e innescando incendi vicino a un aeroporto e a uno stabilimento automobilistico. A Odessa si sono registrate esplosioni dopo un raid aereo russo, e poche ore prima un drone di Mosca aveva distrutto un’abitazione a Zaporizhzhia, causando una vittima.
Volodymyr Zelensky ha detto di essere pronto a partecipare al G20 di Miami, in programma a dicembre, se anche Vladimir Putin sarà presente. Lo ha dichiarato in un’intervista a Deutsche Welle: «Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni», aggiungendo che a contare sarà l’esito dell’incontro, non le parole scambiate: «Non è una questione di parole… Contano i risultati. Tutto qui». Il Cremlino non ha ancora reso noto se Putin sarà a Miami, ma intanto ha confermato la propria presenza a un altro appuntamento del forum: l’ambasciatore russo Marat Berdyev ha annunciato su Telegram che una delegazione di Mosca, con rappresentanti dei ministeri dell’Energia, degli Esteri e delle Risorse naturali, parteciperà alla riunione dei ministri dell’Energia del G20 in programma a Houston dal 14 al 16 settembre.
Al G20 sull'energia a Houston una delegazione russa
Rappresentanti dei ministeri russi dell’Energia, degli Esteri e delle Risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull’energia in programma a Houston la prossima settimana: lo ha reso noto un diplomatico russo. “Una delegazione russa prenderà parte alla riunione dei ministri dell’Energia, che si terrà a Houston dal 14 al 16 settembre nell’ambito della presidenza statunitense del G20”, ha dichiarato su Telegram Marat Berdyev, l’ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.
Zelensky propone di incontrare Putin a Miami
Volodymyr Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo, Vladimir Putin, parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E’ quanto afferma il presidente ucraino in un’intervista alla Deutsche Welle. «Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni», ha affermato Zelensky spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. «Non è una questione di parole. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta. Non conta. […] Contano i risultati. Tutto qui». Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.