Zelensky spera di incontrare Putin a Miami, la svolta possibile al G20: «Dobbiamo parlare e prendere decisioni» – La diretta

La prossima settimana intanto è prevista la partecipazione di una delegazione russa al G20 sull'energia a Houston

Un’altra notte di scambio di attacchi ha coinvolto Russia e Ucraina. A Kryvyj Rih un missile russo ha colpito un impianto industriale, provocando un morto e due feriti, mentre droni ucraini hanno raggiunto Tolyatti e Taganrog, in territorio russo, colpendo un impianto chimico ritenuto strategico e innescando incendi vicino a un aeroporto e a uno stabilimento automobilistico. A Odessa si sono registrate esplosioni dopo un raid aereo russo, e poche ore prima un drone di Mosca aveva distrutto un’abitazione a Zaporizhzhia, causando una vittima.

Volodymyr Zelensky ha detto di essere pronto a partecipare al G20 di Miami, in programma a dicembre, se anche Vladimir Putin sarà presente. Lo ha dichiarato in un’intervista a Deutsche Welle: «Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni», aggiungendo che a contare sarà l’esito dell’incontro, non le parole scambiate: «Non è una questione di parole… Contano i risultati. Tutto qui». Il Cremlino non ha ancora reso noto se Putin sarà a Miami, ma intanto ha confermato la propria presenza a un altro appuntamento del forum: l’ambasciatore russo Marat Berdyev ha annunciato su Telegram che una delegazione di Mosca, con rappresentanti dei ministeri dell’Energia, degli Esteri e delle Risorse naturali, parteciperà alla riunione dei ministri dell’Energia del G20 in programma a Houston dal 14 al 16 settembre.