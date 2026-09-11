L’avanzata degli Houthi sulla costa del Mar Rosso: «Ora controllano lo Stretto di Bab al-Mandeb». Bin Salman chiede a Trump di attaccarli – La diretta

Torna alta la tensione nel Mar Rosso, con le forze ribelli yemenite che continuano a conquistare terreno. I miliziani filo-iraniani avrebbero ora il controllo di un altro passaggio cruciale per gli scambi commerciali internazionali

La guerra tra Usa e Iran continua ad allargarsi ai fronti regionali, dallo Yemen al Libano. Gli Houthi, gruppo armato sostenuto dall’Iran, ha conquistato l’ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, avvicinandosi al controllo totale dello stretto di Bab al-Mandeb, passaggio cruciale per il commercio mondiale. Secondo Axios, il 10 settembre il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha esortato in una telefonata Donald Trump a colpire gli Houthi. Il presidente Usa ha però rifiutato per ora un intervento militare diretto. Sul fronte libanese, Israele si dice pronto a nuovi attacchi contro Hezbollah, dopo aver demolito una rete di tunnel del gruppo nel sud del Paese.