Alessandro Di Battista è in terapia intensiva a Cuba. Il Fatto: «Rientro forse domani»

L'annuncio dell'associazione Schierarsi: si stanno prendendo cura di lui prima del ritorno in Italia

«In queste ore Alessandro Di Battista si trova nel reparto di terapia intensiva del quinto piano dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras» dell’Avana a Cuba. Lo scrive sui social media l’associazione Schierarsi: «Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia».

Il rientro in Italia

Si comincia così a ragionare sulla data del possibile rientro in Italia dell’ex parlamentare M5s. «Alessandro di Battista sta migliorando, le sue condizioni stanno evolvendo abbastanza bene”, ha detto ieri 9 settembre una fonte medica all’Ansa riguardo il decorso post-operatorio dell’ex deputato.

La famiglia ha chiesto il massimo riserbo. Nei giorni scorsi l’associazione ha rivolto anche «un ringraziamento particolare» al «reparto di Neurochirurgia, che si è preso cura di Alessandro in questi giorni così difficili. Un ringraziamento sincero va alle autorità italiane, all’Unità di Crisi della Farnesina e, in particolare, all’ambasciatrice Simona De Martino, che ha seguito e gestito con grande attenzione e sensibilità ogni fase di questo momento così delicato per Alessandro e per la sua famiglia. Desideriamo inoltre ringraziare le autorità cubane per l’attenzione e il supporto garantiti nel corso dell’intera vicenda».

Domani?

Il Fatto Quotidiano ha scritto stamattina che il rientro potrebbe avvenire già domani 11 settembre. L’assicurazione sanitaria è al lavoro per organizzare il trasferimento in Italia. Sulle condizioni di salute resta il massimo riserbo.