Il premier norvegese: «L’aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone al decollo»

Il presidente ucraino è volato a Oslo per i funerali di Stato di Re Harald V. Il primo ministro Støre dopo il bilaterale: «Mi ha detto che è rimasto tutta la notte al telefono a seguire l'impatto dei missili»

Un attacco sfiorato sulla pista poco prima di alzarsi in volo. L’aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky «è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo». A rivelare il drammatico retroscena è stato il premier norvegese Jonas Gahr Støre all’emittente pubblica NRK, raccontando le ore concitate che hanno preceduto l’arrivo del leader di Kiev a Oslo per prendere parte ai funerali di Stato di Re Harald V di Norvegia insieme agli altri vertici internazionali.

Il racconto del colloquio a Oslo

Il primo ministro norvegese ha incontrato Zelensky nel suo ufficio nella mattinata, prima dell’inizio delle esequie solenni. Durante il colloquio bilaterale, Støre ha chiesto al presidente ucraino come stesse affrontando le ultime ore drammatiche del conflitto: «Gli ho chiesto come fosse andata la notte e lui mi ha risposto che non era stata una buona notte, perché era rimasto al telefono a ricevere notizie sui luoghi in cui erano caduti i missili». Nel corso della sua tappa a Oslo, Zelensky ha avuto modo di confrontarsi anche con altre figure chiave del governo norvegese, tra cui il ministro degli Esteri Espen Barth Eide e il ministro delle Finanze Jens Stoltenberg, ex segretario generale della Nato.