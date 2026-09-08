Guerra in Ucraina, riprendono gli attacchi di Mosca. Lavrov: «Escluso che Kiev entri nella Nato» – La diretta

Zelensky: «Spero di incontrare Trump il 20 settembre». Intanto il Regno Unito stanzia 100 milioni per la difesa aerea ucraina, inclusi Patriot

Dopo una breve tregua di tre giorni concordata durante la missione degli inviati statunitensi, la Russia ha ripreso massicci attacchi aerei sull’Ucraina (con missili e droni su Kiev e altre regioni), portando la Polonia ad alzare la guardia nei propri cieli e il Regno Unito a stanziare nuovi fondi per la difesa aerea ucraina. Sul piano diplomatico, Mosca dichiara di preferire una soluzione pacifica pur ponendo le proprie condizioni, elogiando l’approccio degli Usa; di contro, Kiev e Berlino denunciano la continua aggressione e le ingerenze di Mosca in Europa.