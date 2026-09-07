Germania, Merz dopo il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt: «La Cdu è scossa nelle fondamenta»

Il cancelliere tedesco sulla vittoria di Alternative für Deutschland: «Siamo profondamente scioccati, il Paese ha bisogno di riforme fondamentali»

«La Cdu è scossa nelle fondamenta». È con queste parole che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha commentato il trionfo elettorale di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt durante la riunione odierna del comitato esecutivo federale della Cdu. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell’AfD. «Abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra, ma il nostro sistema partitico sta subendo uno sconvolgimento», ha dichiarato il leader della Cdu.

L’autocritica della Cdu: «Perso in modo drammatico»

Un risultato che, ha ammesso con tono autocritico, dimostra anche l’incapacità della Cdu di «stabilire un contatto emotivo con la gente». Il partito ha perso le elezioni «in modo drammatico», ha aggiunto Merz, lanciando un appello alla coesione interna: «Ce la possiamo fare solo se parleremo apertamente dei problemi all’interno della dirigenza».Per il cancelliere, tuttavia, il voto di ieri segna un cambiamento che va ben oltre i confini della Sassonia-Anhalt. «Non è cambiato qualcosa solo in Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania e questo risultato avrà ripercussioni anche a livello internazionale», ha sottolineato.

«Il Paese ha bisogno di riforme sostanziali»

Commentando i risultati a Berlino, Merz ha poi riconosciuto il peso delle critiche rivolte alla sua leadership: «So che la mia persona è stata un tema permanente». E ha ribadito la necessità di portare avanti le riforme. «Saranno ancora un tema permanente. Il nostro Paese ha bisogno di riforme sostanziali. Si tratta delle chance dei nostri figli e dei nostri nipoti».

Foto copertina: ANSA/HANNIBAL HANSCHKE | Friedrich Merz alla riunione del direttivo della Cdu a Berlino, in Germania, 7 settembre 2026