Germania, elezioni in Sassonia: affluenza molto alta, oltre il 54%. L’ultradestra di AfD punta al trionfo – La diretta
Sono 1,7 milioni gli elettori chiamati oggi alle urne in Sassonia-Anhalt, in Germania Est, per per le elezioni legislative regionali. Il voto è considerato un importante test per il cancelliere Friedrich Merz, ma soprattutto per l’AfD, che i sondaggi danno intorno al 40%. Il partito di estrema destra punta alla maggioranza assoluta. Se riuscisse a governare senza alleati, sarebbe la prima volta dal 1945 che l’AfD, o un partito di estrema destra, guida da sola un Land tedesco. I seggi chiudono alle 18, con i primi exit poll attesi poco dopo. Per i risultati definitivi sarà necessario attendere la sera tardi o anche domattina.
Affluenza alle 14: oltre il 54%
Cresce sensibilmente l’affluenza. Alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto, secondo i dati comunicati a Magdeburgo dalla responsabile elettorale regionale Christa Dieckmann. Un dato quasi doppio rispetto a quello registrato alla stessa ora nel 2021, quando si era fermato al 27,1%. Nel 2016, invece, l’affluenza alle 14 era stata del 35,4%. La rilevazione, precisa la Dpa, è basata sui dati provenienti da un campione di circoscrizioni elettorali rappresentative e non comprende i voti per corrispondenza.
Salvini invia un messaggio alla leader di Afd
Questa mattina Matteo Salvini ha mandato un messaggio ad Alice Weidel, leader di AfD, in vista delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Il segretario della Lega seguirà con particolare attenzione il risultato del voto tedesco. A riferirlo sono fonti del partito.
L'affluenza alle 12 è molto alta: oltre il 34%
L’affluenza alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt è nettamente superiore a quella registrata cinque anni fa. Alle 12 aveva già votato il 34,7% degli aventi diritto, secondo i dati del commissario elettorale statale riportati dalla Bild. Nel 2021, alla stessa ora, la percentuale era stata del 22,4%. Alle precedenti elezioni, considerando anche il voto per corrispondenza, l’affluenza complessiva si era fermata al 60,3%.