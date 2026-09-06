Germania, elezioni in Sassonia: affluenza molto alta, oltre il 54%. L’ultradestra di AfD punta al trionfo – La diretta

1,7 milioni gli elettori chiamati al voto. I seggi chiudono alle 18, con i primi exit poll attesi poco dopo. Ecco gli aggiornamenti in tempo reale

Sono 1,7 milioni gli elettori chiamati oggi alle urne in Sassonia-Anhalt, in Germania Est, per per le elezioni legislative regionali. Il voto è considerato un importante test per il cancelliere Friedrich Merz, ma soprattutto per l’AfD, che i sondaggi danno intorno al 40%. Il partito di estrema destra punta alla maggioranza assoluta. Se riuscisse a governare senza alleati, sarebbe la prima volta dal 1945 che l’AfD, o un partito di estrema destra, guida da sola un Land tedesco. I seggi chiudono alle 18, con i primi exit poll attesi poco dopo. Per i risultati definitivi sarà necessario attendere la sera tardi o anche domattina.