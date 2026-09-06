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Germania, elezioni in Sassonia: affluenza molto alta, oltre il 54%. L’ultradestra di AfD punta al trionfo – La diretta

06 Settembre 2026 - 15:06 Ygnazia Cigna
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1,7 milioni gli elettori chiamati al voto. I seggi chiudono alle 18, con i primi exit poll attesi poco dopo. Ecco gli aggiornamenti in tempo reale
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Sono 1,7 milioni gli elettori chiamati oggi alle urne in Sassonia-Anhalt, in Germania Est, per per le elezioni legislative regionali. Il voto è considerato un importante test per il cancelliere Friedrich Merz, ma soprattutto per l’AfD, che i sondaggi danno intorno al 40%. Il partito di estrema destra punta alla maggioranza assoluta. Se riuscisse a governare senza alleati, sarebbe la prima volta dal 1945 che l’AfD, o un partito di estrema destra, guida da sola un Land tedesco. I seggi chiudono alle 18, con i primi exit poll attesi poco dopo. Per i risultati definitivi sarà necessario attendere la sera tardi o anche domattina.

06 Settembre 2026 - 15:00

Affluenza alle 14: oltre il 54%

Cresce sensibilmente l’affluenza. Alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto, secondo i dati comunicati a Magdeburgo dalla responsabile elettorale regionale Christa Dieckmann. Un dato quasi doppio rispetto a quello registrato alla stessa ora nel 2021, quando si era fermato al 27,1%. Nel 2016, invece, l’affluenza alle 14 era stata del 35,4%. La rilevazione, precisa la Dpa, è basata sui dati provenienti da un campione di circoscrizioni elettorali rappresentative e non comprende i voti per corrispondenza.

06 Settembre 2026 - 14:00

Salvini invia un messaggio alla leader di Afd

Questa mattina Matteo Salvini ha mandato un messaggio ad Alice Weidel, leader di AfD, in vista delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Il segretario della Lega seguirà con particolare attenzione il risultato del voto tedesco. A riferirlo sono fonti del partito.

06 Settembre 2026 - 13:00

L'affluenza alle 12 è molto alta: oltre il 34%

L’affluenza alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt è nettamente superiore a quella registrata cinque anni fa. Alle 12 aveva già votato il 34,7% degli aventi diritto, secondo i dati del commissario elettorale statale riportati dalla Bild. Nel 2021, alla stessa ora, la percentuale era stata del 22,4%. Alle precedenti elezioni, considerando anche il voto per corrispondenza, l’affluenza complessiva si era fermata al 60,3%.

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