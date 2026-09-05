Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, l’annuncio in un post. L’ex M5s è stato operato a L’Avana

L’ex parlamentare sarebbe dovuto rientrare in Italia oggi. Secondo il Corriere, il trasferimento è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’operazione. L’associazione Schierarsi su Instagram: «Chiediamo discrezione»

Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista. Lo rende noto l’associazione Schierarsi, di cui è fondatore, con un post su Instagram. «Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti», si legge. L’ex parlamentare del M5s, ricoverato in gravi condizioni a L’Avana dal 28 agosto per un malore, doveva rientrare in Italia oggi, sabato 5 settembre con un’aeroambulanza i cui costi sarebbero stati coperti dalla compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza prima della partenza. Ma, stando a quanto apprende il Corriere, sarebbe stato operato a L’Avana, e per questo il suo trasferimento è stato rimandato a data da destinarsi.

La settimana scorsa l’ex parlamentare era stato colto da un malore, accompagnato da forti mal di testa, mentre si trovava a Cuba per lavorare a un reportage per Il Fatto quotidiano e Tv Loft. Fin dall’inizio le sue condizioni erano apparse molto gravi, ma mei giorni scorsi erano arrivati segnali incoraggianti. Di Battista ha ripreso conoscenza e ha potuto comunicare attraverso i social, ringraziando i medici e tutte le persone che in questi giorni gli hanno manifestato vicinanza e sostegno. «Sono stati giorni difficili e, allo stesso tempo, sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto», ha scritto. Oltre all’équipe medica cubana, il fondatore dell’associazione Schierarsi è stato seguito anche da due medici del Policlinico Gemelli, arrivati sull’isola per un consulto. Al momento, tuttavia, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla sua diagnosi.

Foto copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI | Alessandro Di Battista durante una manifestazione a Roma, 28 giugno 2025