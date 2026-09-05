Ultime notizie FemminicidiGoverno MeloniReportSigfrido RanucciUcraina
ESTERIAlessandro Di BattistaCubaItaliaLazioRoma

Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, l’annuncio in un post. L’ex M5s è stato operato a L’Avana

05 Settembre 2026 - 09:06 Alba Romano
alessandro di battista
alessandro di battista
L’ex parlamentare sarebbe dovuto rientrare in Italia oggi. Secondo il Corriere, il trasferimento è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’operazione. L’associazione Schierarsi su Instagram: «Chiediamo discrezione»
Google Preferred Site

Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista. Lo rende noto l’associazione Schierarsi, di cui è fondatore, con un post su Instagram. «Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti», si legge. L’ex parlamentare del M5s, ricoverato in gravi condizioni a L’Avana dal 28 agosto per un malore, doveva rientrare in Italia oggi, sabato 5 settembre con un’aeroambulanza i cui costi sarebbero stati coperti dalla compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza prima della partenza. Ma, stando a quanto apprende il Corriere, sarebbe stato operato a L’Avana, e per questo il suo trasferimento è stato rimandato a data da destinarsi.

La settimana scorsa l’ex parlamentare era stato colto da un malore, accompagnato da forti mal di testa, mentre si trovava a Cuba per lavorare a un reportage per Il Fatto quotidiano e Tv Loft. Fin dall’inizio le sue condizioni erano apparse molto gravi, ma mei giorni scorsi erano arrivati segnali incoraggianti. Di Battista ha ripreso conoscenza e ha potuto comunicare attraverso i social, ringraziando i medici e tutte le persone che in questi giorni gli hanno manifestato vicinanza e sostegno. «Sono stati giorni difficili e, allo stesso tempo, sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto», ha scritto. Oltre all’équipe medica cubana, il fondatore dell’associazione Schierarsi è stato seguito anche da due medici del Policlinico Gemelli, arrivati sull’isola per un consulto. Al momento, tuttavia, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla sua diagnosi.

Foto copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI | Alessandro Di Battista durante una manifestazione a Roma, 28 giugno 2025

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Estonia e le munizioni per l’Ucraina comprate con fondi Ue e «inutilizzabili»

2.

Ucraina, la strana storia della sparatoria tra i membri dei servizi segreti

3.

Trump: «Parlo con Putin, non intende attaccare la Nato». Confermato il viaggio di Kushner e Witkoff a Mosca

4.

Remigrazione, nazionalismo, dialogo con Putin. Chi è Ulrich Siegmund, il leader Afd che domenica può terremotare la Germania

5.

Pinar Selek, la prof turca perseguitata da Erdoğan torna a processo (dopo 28 anni): «Ma la battaglia sui curdi l’ho vinta io» – L’intervista

leggi anche
maurizio cappato
ESTERI

C’è un ex poliziotto scomparso a Cuba. La figlia: «Per Di Battista la Farnesina si mosse subito». La replica e la chiamata dell’ambasciatrice

Di Stefania Carboni
alessandro di battista ritorno italia venerdì
ESTERI

Di Battista torna in Italia venerdì 4 settembre: «Grazie per l’affetto»

Di Alba Romano
di battista rientro italia
ESTERI

Alessandro Di Battista torna a casa. «Per giovedì previsto il rientro per Roma su volo privato»

Di Stefania Carboni
sabrina scampini
CULTURA & SPETTACOLO

Di Battista «mezzo morto», Sabrina Scampini chiarisce e si scusa in diretta: «Solo disappunto per come veniva data la notizia» – Il video

Di Stefania Carboni
di battista cuba
ESTERI

Di Battista e il dilemma del suo rientro da Cuba. Due medici del Policlinico Gemelli da lui a L’Avana (spediti da Conte) e la telefonata con Meloni

Di Stefania Carboni