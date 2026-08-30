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Di Battista rompe il silenzio sui social dopo il malore a Cuba: «Ce la metterò tutta per tornare presto»

30 Agosto 2026 - 09:57 Stefania Carboni
di battista social
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L'ex deputato ha inviato un messaggio di risposta su Instagram all'ex collaboratrice Ilaria Loquenzi
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Arrivano i primi segnali di miglioramento dalle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L’Avana in seguito a quello che sembra un probabile ictus che lo ha colpito venerdì sera durante un viaggio di lavoro per la realizzazione di un reportage. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista ha voluto rassicurare personalmente i suoi sostenitori inviando un messaggio di risposta su Instagram all’ex collaboratrice Ilaria Loquenzi: «Ce la metterò tutta per tornare presto».

Il quadro clinico e il ricovero a L’Avana

Dopo i primi controlli e il primo ricovero d’urgenza presso la struttura di Santa Clara, Di Battista è stato trasferito in un centro medico specializzato della capitale cubana per accertamenti più approfonditi. L’ex parlamentare è vigile, cosciente e in costante contatto con l’Italia. La compagna Sahra Lahouasnia è arrivata a L’Avana per offrirgli assistenza diretta in ospedale. Mentre resta attivo il canale diplomatico per organizzare il rientro in patria in massima sicurezza non appena le condizioni cliniche saranno adeguate.

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