Di Battista rompe il silenzio sui social dopo il malore a Cuba: «Ce la metterò tutta per tornare presto»

L'ex deputato ha inviato un messaggio di risposta su Instagram all'ex collaboratrice Ilaria Loquenzi

Arrivano i primi segnali di miglioramento dalle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L’Avana in seguito a quello che sembra un probabile ictus che lo ha colpito venerdì sera durante un viaggio di lavoro per la realizzazione di un reportage. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista ha voluto rassicurare personalmente i suoi sostenitori inviando un messaggio di risposta su Instagram all’ex collaboratrice Ilaria Loquenzi: «Ce la metterò tutta per tornare presto».

Il quadro clinico e il ricovero a L’Avana

Dopo i primi controlli e il primo ricovero d’urgenza presso la struttura di Santa Clara, Di Battista è stato trasferito in un centro medico specializzato della capitale cubana per accertamenti più approfonditi. L’ex parlamentare è vigile, cosciente e in costante contatto con l’Italia. La compagna Sahra Lahouasnia è arrivata a L’Avana per offrirgli assistenza diretta in ospedale. Mentre resta attivo il canale diplomatico per organizzare il rientro in patria in massima sicurezza non appena le condizioni cliniche saranno adeguate.