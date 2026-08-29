Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Ha avuto un malore, è in gravi condizioni»

Lo riporta il Corriere della Sera. L'ex deputato ricoverato da venerdì sera dopo aver accusato un forte mal di testa e un malore. Apprensione tra i 5 stelle

Avrebbe accusato un forte mal di testa e un malore Alessandro Di Battista, attualmente ricoverato in gravi condizioni a Cuba. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni compiuti all’inizio di agosto, è arrivato nella serata di venerdì 28 agosto in un ospedale dell’isola. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le sue condizioni al momento dell’arrivo nella struttura sanitaria sarebbero gravi. Il Fatto quotidiano riporta che l’ex deputato ha accusato un forte mal di testa e un malore.

Volto di punta del M5S in Parlamento dal 2013 al 2018, Di Battista aveva successivamente scelto di non ricandidarsi, proseguendo la propria attività politica e pubblicistica al di fuori delle aule parlamentari e mantenendo una linea critica rispetto al corso della leadership di Giuseppe Conte.

Preoccupazione nel Movimento 5 stelle

La notizia delle gravi condizioni in cui versa Alessandro Di Battista ha generato preoccupazione e apprensione tra i 5 stelle. A quanto riferisce una nota, il Movimento «ha appreso la notizia», anticipata dal Corriere della Sera, ed esprime «grande apprensione». «La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione», si legge nella nota.

Un grande in bocca al lupo ad @ale_dibattista ricoverato in un ospedale a Cuba – dove speriamo ci sia elettricità.

Rimettiti presto in forma Ale, non fare scherzi! — Dario Carotenuto (@Dario5S) August 29, 2026

Tajani: «Ricoverato a L’Avana, ambasciata fornirà a lui e famiglia tutta l’assistenza necessaria»

«Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni si Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio». Lo afferma sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Prego per la sua salute – aggiunge -. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta».

I viaggi di Dibba: a Cuba per un reportage

Il legame tra l’ex parlamentare 48enne e il continente americano ha radici profonde: prima ancora del suo ingresso nel Movimento 5 Stelle, nel 2005 aveva trascorso un anno in Guatemala per progetti di cooperazione internazionale, per poi condurre negli anni diversi viaggi di reportage tra Messico, Belize ed Ecuador. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, testata per cui Di Battista ha spesso firmato, l’ex deputato si trovava nell’isola di Cuba per realizzare un reportage.