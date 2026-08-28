Nepal, 475 morti e 1.400 dispersi: l’incubo di una nuova esondazione al confine col Tibet – La diretta

Si aggrava il bilancio della catastrofe nel distretto di Rusawa. 100 lavoratori intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica

A 48 ore dalla colossale esondazione che ha colpito il distretto di Rasuwa, nella zona di confine tra Nepal e Tibet, continuano le ricerche tra fango e detriti nel tentativo di rintracciare le centinaia di dispersi, compresi molti turisti stranieri. Le chances di trovare sopravvissuti tra le macerie si fanno più flebili di ora in ora. Ma le popolazioni delle zone interessate devono fare i conti al contempo con la minaccia di nuove onde di piena collegate al collasso del ghiacciaio che nelle prime ore di mercoledì avrebbe riversato nel fiume sottostante Bhotekoshi qualcosa come 10 milioni di metri cubi di ghiaccio, innescando la catastrofe. Tutti gli aggiornamenti ora per ora.

Foto di copertina: Un superstite della catastrofe portato in salvo – Nuwakot, Nepal – 28 agosto 2026. (Ansa/Epa – Narendra Shrestha)