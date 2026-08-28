Nepal, 475 morti e 1.400 dispersi: l’incubo di una nuova esondazione al confine col Tibet – La diretta
A 48 ore dalla colossale esondazione che ha colpito il distretto di Rasuwa, nella zona di confine tra Nepal e Tibet, continuano le ricerche tra fango e detriti nel tentativo di rintracciare le centinaia di dispersi, compresi molti turisti stranieri. Le chances di trovare sopravvissuti tra le macerie si fanno più flebili di ora in ora. Ma le popolazioni delle zone interessate devono fare i conti al contempo con la minaccia di nuove onde di piena collegate al collasso del ghiacciaio che nelle prime ore di mercoledì avrebbe riversato nel fiume sottostante Bhotekoshi qualcosa come 10 milioni di metri cubi di ghiaccio, innescando la catastrofe. Tutti gli aggiornamenti ora per ora.
Foto di copertina: Un superstite della catastrofe portato in salvo – Nuwakot, Nepal – 28 agosto 2026. (Ansa/Epa – Narendra Shrestha)
Cina, Xi Jinping presiede riunione sul disastro
Il leader cinese Xi Jinping ha presieduto una riunione della leadership del Partito comunista cinese (Pcc) dedicata agli interventi di soccorso e assistenza dopo la devastante frana che ha colpito la contea di Gyirong, nella regione autonoma del Xizang, nel sud-ovest della Cina. Lo riferisce Xinhua. All’inizio della riunione, Xi e gli altri dirigenti presenti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del disastro.
Nepal, bilancio aggiornato a 475 morti
È salito a 475 il numero delle persone morte nell’inondazione che ha colpito mercoledì il distretto di Resuwa, in Nepal: lo riporta la Bbc citando la polizia del Paese himalayano.
Nepal, 100 lavoratori intrappolati in un tunnel
L’esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica nel distretto di Rasuwa, l’Upper Trishuli Hydropower Project. Lo riferiscono i media del Nepal, precisando che le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere oltre 100 persone ancora bloccate all’interno del tunnel. Secondo Kantipur, le 350 persone erano rimaste intrappolate nel tunnel dopo la piena verificatasi mercoledì mattina. L’esercito ha riferito di aver messo complessivamente in salvo 883 lavoratori e residenti nelle aree colpite di Rasuwa nella sola giornata di giovedì. L’operazione all’interno del tunnel è particolarmente complessa per le condizioni meteorologiche avverse e l’elevata portata del fiume, secondo Nepal News.
Rischio nuova esondazione, la Cina sospende soccorso in Tibet
La Cina ha sospeso un’operazione di soccorso a causa dell’elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet. Lo riferisce la tv di Stato di Pechino, Cctv, spiegando che un lago formatosi a causa dell’enorme accumulo di detriti nella contea di Gyirong, al confine tra Nepal e Tibet, ha iniziato a tracimare verso l’area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. «Per questo motivo, a tutte le squadre è stato ordinato di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni», riferisce Cctv, aggiungendo che le squadre di emergenza che erano riuscite già a raggiungere l’area «hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi di un chilometro».
Nepal, bilancio aggiornato a 469 morti
È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il distretto di Rasuwa, in Nepal. Lo riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Secondo la polizia, 12 corpi sono stati recuperati nel distretto di Rasuwa e 37 in quello di Nuwakot. Altri 33 sono stati ritrovati a Dhading, 44 a Gorkha e 178 a Chitwan. Le autorità hanno inoltre recuperato 28 corpi nel distretto di Tanahun, 110 a Nawalparasi Bardaghat Purba e 27 a Nawalparasi Bardaghat Paschim. La polizia nepalese ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. La conta dei dispersi resta ferma a una stima approssimativa di 1.400 persone, almeno delle metà delle quali sarebbero stranieri.