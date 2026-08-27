Il video della devastazione in Nepal montato con clip dal Giappone, Argentina e Pakistan

Una delle scene era già stata smentita da Open nel 2023, un'altra è stata pubblicata su TikTok un mese prima della catastrofe nepalese

Circola video composto da più clip attribuite all’inondazione in Nepal del 26 agosto 2026. Attraverso una ricerca inversa, e avendo riconosciuto una scena già oggetto di verifica in un nostro precedente fact-check, possiamo dire che sono tutte datate. Risultano essere filmati di alluvioni avvenuti in Giappone, Argentina e Pakistan in anni e mesi diversi, montati insieme e rilanciati come se documentassero la catastrofe del 26 agosto 2026.

La scena giapponese già smentita nel 2023

Una delle clip mostra edifici travolti da una colata di fango scuro, con case dal tipico stile architettonico giapponese.

È il video della frana di Atami, in Giappone, del luglio 2021: oltre 300 millimetri di pioggia in 48 ore avevano saturato il terreno e scatenato una colata che uccise 27 persone. Lo stesso filmato era già circolato in Italia nel maggio 2023 come presunta frana a Cesena durante l’alluvione in Emilia-Romagna. Avevamo scritto un fact-check a riguardo.

La scena argentina e il ponte distrutto nel 2023

Un’altra clip mostra due persone di spalle che osservano un ponte metallico rosso spazzato via dall’acqua, con una nube di polvere sullo sfondo.

Si tratta del ponte pedonale di Rincón, in Argentina, travolto dalle inondazioni del dicembre 2023. RaiNews ne aveva dato notizia all’epoca.

La scena pakistana a Islamabad, luglio 2025

Una terza clip mostra un’auto trascinata da un’ondata di acqua fangosa in quello che sembra un canale di scolo stradale.

Il filmato è già stato identificato come ripreso a Islamabad, Pakistan, il 22 luglio 2025, durante le alluvioni lampo che colpirono il nord del Paese. MultiFactCheck lo aveva smentito a marzo 2026, quando circolava come immagine delle alluvioni nella zona di Gamo, in Etiopia.

La clip del ponte pubblicata un mese prima dell’inondazione

Il reel include anche un video di un ponte metallico che cede su un fiume in piena.

Ho trovato la stessa clip pubblicata il 24 luglio 2026 su TikTok dall’account @hiraadhikari139, un mese prima dell’inondazione al confine Nepal-Tibet del 26 agosto 2026.

Conclusione

Il reel oggetto di verifica è un montaggio di clip provenienti da Giappone (2021), Argentina (2023) e Pakistan (2025), a cui si aggiunge una scena già pubblicata online prima dell’alluvione nepalese.

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