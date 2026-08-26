La foto del presidente colombiano De La Espriella in divisa da calcio a Buenaventura è stata manipolata con l’IA

Durante l'incontro, il presidente indossava una camicia bianca e pantaloni scuri. La storia dei palloni riguarda un incontro successivo

Circola una foto che mostra il presidente della Colombia Abelardo De La Espriella con indosso la divisa della nazionale di calcio colombiana e una sacca di palloni, mentre saluta la sindaca di Buenaventura durante una visita nel luogo colpito dal terremoto di inizio agosto. L’immagine è falsa, alterando l’originale con l’intelligenza artificiale.

La foto falsa e quella originale

L’immagine viene accompagnata dalla seguente descrizione: «Il presidente della Colombia di estrema destra è arrivato nella zona PIÙ COLPITA DAI TERREMOTI, con centinaia di morti, e si è messo a distribuire PALLONI DA CALCIO con il logo del suo partito!!».

In realtà, durante quella visita il presidente indossava una camicia bianca e pantaloni scuri. Non è presente, inoltre, alcuna sacca con dei palloni nella foto originale dell’incontro.

La storia vera dei palloni

Nella foto originale non è presente alcun pallone. Tuttavia, durante la visita, come documentato dai media colombiani, il presidente ha distribuito ai bambini palloni da calcio recanti il logo del suo movimento politico «Defensores de la Patria».

La foto è stata modificata con l’IA di Google

L’immagine con i palloni risulta alterata con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale di Google, Gemini, in quanto risulta presente la firma invisibile di SynthID.

Conclusioni

La foto del presidente colombiano De La Espriella che indossa la divisa della nazionale di calcio colombiana durante la visita ai terremotati di Buenaventura è stata manipolata con Gemini, l’Intelligenza Artificiale di Google.

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