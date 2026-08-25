La foto del migrante che cucina un gatto morto a Ceuta è un falso alterato con l’AI

L'immagine originale, tratta da un video de El Pais, non riprendeva alcun animale

Circola un’immagine che mostra un uomo accovacciato mentre regge per le zampe un gatto morto, con la didascalia che lo colloca a Ceuta e lo descrive come un «immigrato clandestino intento a preparare un gatto per cucinarlo». L’immagine è stata modificata con l’intelligenza artificiale, alterando una scena reale dove l’uomo non teneva in mano alcun animale. Sulla stessa scia, abbiamo già verificato un altro caso di disinformazione, ovvero la foto del gatto bianco morto accanto a un cassonetto attribuita falsamente ai migranti a Ceuta.

Il contenuto che circola

Il post, pubblicato il 23 agosto su Facebook, associa la foto a un presunto incendio in un parco di Ceuta dove vivrebbe una colonia di gatti. Nell’immagine sono visibili frecce verdi con annotazioni in spagnolo che indicano le zampe dell’animale che l’uomo terrebbe in mano.

La foto è manipolata e nell’originale c’è un pezzo di legno

I colleghi fact-checker di Maldita.es hanno identificato la fonte originale, ovvero un fotogramma tratto da un video pubblicato da El País il 9 agosto. Nel video lo stesso uomo, con la stessa camicia, lo stesso taglio di capelli e la stessa postura accovacciata, regge in realtà un pezzo di legno.

Il pezzo di legno è stato sostituito con un gatto tramite l’uso dell’intelligenza artificiale, in questo caso ChatGPT, come confermato dall’analisi condotta dal sistema di rilevamento di OpenAI.

Confrontando le due scene, i paletti di legno visibili accanto all’uomo sono identici, così come gli indumenti con i medesimi ricami, oltre alla postura dell’uomo.

In ogni caso, nell’immagine virale il gatto presenta tre zampe posteriori, un errore tipico (o allucinazione) delle intelligenze artificiali generative.

Il verdetto

Di fatto, l’immagine del gatto cucinato da un migrante a Ceuta è falsa, realizzata alterando un fotogramma di un video con l’intelligenza artificiale.

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