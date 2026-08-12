Il filmato è stato pubblicato il 9 luglio 2026 a Torre-Pacheco, in provincia di Murcia, 22 giorni prima della crisi migratoria. L'uomo non è un migrante irregolare

Circola un video che mostra un uomo arrampicato su un cancello mentre un cane gli abbaia contro. La didascalia lo presenta come un episodio avvenuto a Ceuta durante la crisi migratoria di fine luglio 2026, quando decine di migliaia di persone provenienti dal Marocco hanno attraversato il confine. Il testo sovrimpresso nel video recita: «Migrante marocchino prova a scavalcare recinzione a Ceuta: il cane lo caccia via». Il video non ha nulla a che fare con Ceuta né con quella crisi.

Il video precede la crisi di Ceuta e girato a Torre-Pacheco

Il filmato originale è stato pubblicato il 9 luglio 2026 su TikTok dall’utente @anonimo47omerta, con la geolocalizzazione impostata su Murcia e l’hashtag #humor. In pratica, stiamo parlando di un video girato e diffuso 22 giorni prima della crisi migratoria di Ceuta.

Come verificato AFP, lo stesso autore ha risposto nei commenti a chi sosteneva si trattasse di un migrante a Ceuta, precisando che l’uomo che scavalca il cancello è suo cugino, spaventato dal cane per scherzo, e che la scena è stata registrata a Torre-Pacheco, comune in provincia di Murcia, a quasi 600 chilometri da Ceuta.

Negli stessi commenti del video originale si legge inoltre che si trattava di uno scherzo tra parenti. Un ulteriore dettaglio conferma la localizzazione. Infatti, come riscontrato dai colleghi di Maldita.es, nel video originale su TikTok è visibile una sacca di materiale da costruzione di un’azienda di Los Alcázares, sempre nella regione di Murcia.

Conclusioni

Di fatto, il video non è stato girato a Ceuta e non riguarda la crisi migratoria di luglio 2026. È una clip umoristica registrata a Torre-Pacheco, in provincia di Murcia, il 9 luglio 2026, che mostra uno scherzo tra parenti.

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