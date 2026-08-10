Ceuta messa a ferro e fuoco dai migranti? Il video viene dal Marocco, a 300 km di distanza

La geolocalizzazione fotogramma per fotogramma porta invece a una piazza di Nador, in Marocco

Circola un video che mostra, secondo la narrazione, roghi di veicoli e scontri tra persone e forze dell’ordine a Ceuta, al centro di una crisi migratoria tra il 30 e il 31 luglio 2026. Le immagini non mostrano Ceuta, ma Beni Ansar, una cittadina del Marocco al confine con Melilla, a oltre 300 chilometri di distanza.

Cosa mostra il video

Il reel circola su Instagram con una narrazione testuale che descrive incendi di veicoli, scontri lungo un «sentiero costiero» e tentativi di sfondamento simultanei del confine.

Un secondo video, pubblicato il 31 luglio 2026 dall’account Instagram del media algerino Arabia24 (@arabia24dz), mostra le stesse scene a risoluzione più alta. La didascalia in arabo indica il luogo reale degli eventi, ovvero Beni Ansar, provincia di Nador, in Marocco, con riferimento esplicito ai tentativi di attraversamento verso Melilla.

La geolocalizzazione: Beni Ansar, non Ceuta

Grazie ai video pubblicati dal giornalista Ali Kourajii di Nadorcity.com è possibile confrontare i luoghi inquadrati con Google Maps.

Nel video virale è visibile una piazza, con una rotonda, che si trova tra Avenue Hassan II e Avenue Massira, il viale che porta verso il valico di Melilla.

I divisori gialli visibili nell’inquadratura corrispondono a quelli presenti su Av. Massira nelle immagini satellitari e stradali disponibili su Google Maps.

Cosa è successo davvero a Beni Ansar

Nella serata del 30 luglio 2026, centinaia di persone hanno tentato di raggiungere Melilla forzando il valico di Beni Ansar e attraverso il porto. Lo riporta la sezione di Nador dell’Associazione marocchina per i diritti umani (AMDH), che ha documentato feriti tra le forze di sicurezza e tra i migranti, numerosi arresti e l’incendio di tre veicoli delle autorità, due appartenenti alle forze locali e uno usato per trasportare i fermati. Nadorcity.com descrive che le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato i tentativi di attraversamento.

Conclusioni

Il video mostra disordini reali avvenuti a Beni Ansar, Marocco, nella notte tra il 30 e il 31 luglio 2026, durante i tentativi di attraversamento verso Melilla, non a Ceuta come sostenuto dal video virale.

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