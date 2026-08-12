Il video «di Ceuta» con i cassonetti distrutti viene dalla Francia, ripreso dopo la vittoria del PSG

Le immagini circolano da maggio 2026 e documentano i festeggiamenti violenti a Tolosa dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, due mesi prima degli eventi al confine spagnolo-marocchino

Circola su Instagram un reel che mostra giovani che distruggono cassonetti e danneggiano strade, accompagnato da un testo che lo presenta come una scena legata all’ondata migratoria a Ceuta dell’estate 2026. Le immagini non mostrano Ceuta né migranti, ma documentano i disordini avvenuti a Tolosa, in Francia, la notte del 30 maggio 2026, dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League.

Il video non è girato a Ceuta

Una ricerca per immagini su alcuni fotogrammi del video mostra che le stesse immagini circolavano in rete già dal maggio 2026, circa due mesi prima dell’ingresso di migliaia di persone a Ceuta attraverso il confine con il Marocco. Il sito francese L’Opinion Indépendante aveva ripreso il filmato il 1° giugno 2026 come documentazione dei disordini avvenuti a Tolosa nella notte tra il 30 e il 31 maggio, dopo la finale di Champions League vinta dal PSG.

Conclusioni

Il video nel reel non mostra Ceuta e non mostra migranti. Di fatto, documenta i disordini a Tolosa avvenuti due mesi prima degli eventi a Ceuta.

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