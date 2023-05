No! Questo video non mostra una frana a Cesena durante l’alluvione in Emilia Romagna

«Maggio 2023, Cesena». Questo è quello che si legge in sovraimpressione in una clip che circola sui social nel quale si vedono diversi edifici venire travolti dal fango che scende nero e impetuoso da una collina. Si tratta dell’ennesima clip che secondo chi la condivide sarebbe stata girata nel corso delle alluvioni che hanno devastato la Romagna, ma che invece con queste non c’entra nulla. Vediamo perché.

Per chi ha fretta:

Analisi

«9 morti. 17.05.2023. Italy. Cesena». Recitano le scritte sovrimposte alla clip condivisa in forma di storia dalla pagina Facebok Farmasi Albania. Di seguito vediamo uno screenshot.

Lo stile architettonico degli edifici e la leggerezza dei materiali con cui sono costruiti fanno sospettare che la clip non sia stata girata a Cesena, né in Italia, ma in un Paese dell’estremo oriente. Infatti, non sono necessarie molte ricerche per rendersi conto che il video è stato girato in Giappone. Quella mostrata è la città di Atami, sulla costa pacifica. Nel 2021, il piccolo comune ricevette oltre 300 millimetri di pioggia in 48 ore. L’acqua impregnò il terreno e provocò una frana che travolse tutto ciò che le si parava davanti, uccidendo 27 persone. La scena, in un’altra angolazione, viene riproposta dall’Hindustan Times in una clip condivisa su YouTube il 5 luglio del 2021. Lo stesso video condiviso su Facebook, invece, può essere visto in questo articolo della testata francese 7sur7.

Una rapida verifica di questo video era stata già effettuata dal responsabile Fact Checking di Open, David Puente.

Conclusioni

