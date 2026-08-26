La citazione virale di Fauci sui «guai seri» è vera, ma risale al 2001 e non riguarda la pandemia Covid

La frase è presente nel diario di Fauci pubblicato da Rand Paul, ma riguardava l'emergenza antrace

Circola un’immagine con una citazione attribuita al diario privato di Anthony Fauci, datata ottobre 2021: «Credo che saranno guai seri quando il pubblico americano si renderà conto di non essere stato trattato con sincerità». La citazione esiste, ma chi la diffonde sbaglia la data di vent’anni e il contesto di riferimento, che non riguardava affatto la pandemia Covid-19.

Cosa dice davvero il documento

Il diario di Fauci è stato pubblicato nel luglio 2026 dal senatore repubblicano Rand Paul. Abbiamo già verificato le pagine del documento principale, smentendo un’altra citazione falsa attribuita al 13 agosto 2022 sui vaccini. Questa seconda citazione si trova invece in un documento diverso, il cosiddetto «Diario Prequel», composto da 465 pagine di appunti che coprono il periodo 2001-2015, pubblicato da Paul insieme al diario pandemico.

La data reale della frase è ottobre 2001, non ottobre 2021, e il tema non è la pandemia di Covid-19 né i vaccini. Di fatto, Fauci stava scrivendo dell’emergenza antrace seguita agli attentati dell’11 settembre 2001, esprimendo preoccupazione per il fatto che le autorità stessero minimizzando pubblicamente la pericolosità del materiale biologico trovato nelle lettere spedite a senatori e redazioni giornalistiche. Nel documento originale, a pagina 33, leggiamo: «I believe that there will be hell to pay when the American public realizes that they have not been dealt with in a totally open manner».

Nel documento precedente, pubblicato sempre dal senatore repubblicano Rand Paul, è presente un’altra citazione del 2021 che potrebbe trarre in inganno, soprattutto perché non appartiene a Fauci: «… the American people deserve the truth and are demanding accountability». La frase era, in realtà, è tratta dal comunicato stampa del giugno 2021 dei deputati repubblicani Steve Scalise e James Comer, che annunciavano un forum parlamentare sulle origini del Covid-19. Fauci avrebbe ripreso quel comunicato nel suo diario (a pagina 791) come documentazione di quello che definisce un «set-up» orchestrato contro di lui e Francis Collins, commentando che i relatori previsti erano «a bunch of wackos».

Il verdetto

La citazione è autentica, ma viene presentata fuori contesto e soprattutto con la data sbagliata di vent’anni. Fauci scrisse quella frase nell’ottobre 2001, durante l’emergenza antrace post-11 settembre, non nel 2021 e non in riferimento ai vaccini anti Covid-19.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.