Frane al confine tra il Tibet e il Nepal: l’onda di fango travolge i villaggi. Soccorsi in corso e agenti dispersi – Il video

Colpita la contea di Gyirong, nella città di Shigatse e il distretto di Rasuwa

Una frana nella contea di Gyirong, nella città di Shigatse in Tibet, sul lato nepalese, ha causato «gravi perdite» e persone disperse. Al momento non è stato diffuso un bilancio delle vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere le persone disperse dopo una frana verificatasi. Lo riferiscono Xinhua e People’s Daily.

Inondazioni sul nord del Nepal, villaggi travolti. Danneggiata una diga idroelettrica

Diversi media riportano la notizia che alcune zone del nord del Nepal vicino al confine con il Tibet, spazzando via villaggi e danneggiando diverse infrastrutture, fra cui una diga idroelettrica. Secondo quanto ricostruisce la Bbc l’inondazione ha colpito nelle prime ore di mercoledì il distretto di Rasuwa, area a nord della capitale nepalese Kathmandu, che confina con la regione himalayana del Tibet e si trova lungo la principale rotta commerciale del Nepal con la Cina. Il tutto potrebbe esser stato provocato dallo scioglimento della neve che si era accumulata nel fiume Bhote Koshi. Diversi distretti a valle sono in stato di massima allerta. Finora sono state salvate 12 persone, mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. Le autorità hanno riferito che 13 agenti delle forze di polizia armate risultano dispersi.