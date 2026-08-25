D-Day economico contro l’Iran: ora anche la Cina si arrabbia con gli Usa. «Useremo tutte le misure possibili per tutelare i nostri interessi» – La diretta

Il piano di Scott Bessent, segretario al Tesoro americano, alza la tensione sul Golfo e non solo. Tutti gli aggiornamenti

Tensione alle stelle tra Washington e Pechino dopo il nuovo affondo economico statunitense contro Teheran. Gli Stati Uniti hanno varato un imponente pacchetto di sanzioni contro l’Iran, scatenando la dura reazione della Cina. «Le pressioni esercitate nel quadro di una guerra economica non risolvono affatto i problemi. Non fanno altro che alimentare tensioni e conflitti, provocare effetti di contagio, destabilizzare l’ordine economico e finanziario globale e ledere i diritti e gli interessi legittimi di altri paesi», ha dichiarato alla stampa Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese. «La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri diritti e interessi», ha sottolineato.