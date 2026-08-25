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D-Day economico contro l’Iran: ora anche la Cina si arrabbia con gli Usa. «Useremo tutte le misure possibili per tutelare i nostri interessi» – La diretta

25 Agosto 2026 - 10:29 Stefania Carboni
iran usa cina
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Il piano di Scott Bessent, segretario al Tesoro americano, alza la tensione sul Golfo e non solo. Tutti gli aggiornamenti
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Tensione alle stelle tra Washington e Pechino dopo il nuovo affondo economico statunitense contro Teheran. Gli Stati Uniti hanno varato un imponente pacchetto di sanzioni contro l’Iran, scatenando la dura reazione della Cina. «Le pressioni esercitate nel quadro di una guerra economica non risolvono affatto i problemi. Non fanno altro che alimentare tensioni e conflitti, provocare effetti di contagio, destabilizzare l’ordine economico e finanziario globale e ledere i diritti e gli interessi legittimi di altri paesi», ha dichiarato alla stampa Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese. «La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri diritti e interessi», ha sottolineato.

25 Agosto 2026 - 10:00

Taglia degli Usa di 10 milioni di dollari sui vertici pasdaran

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni su cinque alti esponenti dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, i pasdaran. Lo annuncia il programma “Rewards for Justice” del Servizio di sicurezza diplomatica americano. Nell’avviso, Washington accusa i Guardiani della rivoluzione di pianificare, organizzare ed eseguire attività terroristiche. I cinque dirigenti ricercati sono Ahmad Vahidi, comandante dei Pasdaran; Ali Abdollahi, capo del quartier generale centrale Khatam al Anbiya; Sa’id Aghajani, comandante dell’aerospazio dei pasdaran e dei droni; Hamidreza Lashgarian, responsabile del comando di guerra elettronica; e Majid Khademi, capo dell’ufficio di intelligence.

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