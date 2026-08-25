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Medvedev dà dell’imbecille al presidente finlandese Stubb: «Sciocco, incompetente e moralmente ripugnante»

25 Agosto 2026 - 17:28 Bruno Gaetani
medvedev stubb
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Secondo Stubb, gli attacchi ucraini contro i magazzini di Wildberries potrebbero spingere Mosca a negoziare. Ma l'ex presidente russo lo attacca: «Il suo livello di competenza professionale è oltre il ridicolo»
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«Il presidente finlandese è davvero un imbecille». Firmato: Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca. In un post pubblicato su Telegram, Medvedev insulta Alexander Stubb, tra i leader europei più fermamente schierati a difesa dell’Ucraina nella guerra d’aggressione iniziata dal Cremlino, e posta una sua immagine con i denti da vampiro.

Gli attacchi ucraini a Wildberries lodati da Stubb

Nei giorni scorsi, il presidente finlandese si era congratulato con Volodymyr Zelensky per gli attacchi che hanno distrutto i centri logistici di Wildberries, una sorta di Amazon russo, sostenendo che potrebbero spingere Mosca a tornare al tavolo dei negoziati. I raid, d’altronde, si inseriscono in una strategia ben precisa di Kiev, impegnata da qualche mese a mettere fuori gioco le infrastrutture energetiche di Mosca e gli hub logistici che riforniscono l’esercito. In un recente discorso, Vladimir Putin ha ammesso che il suo Paese ha subìto dei danni, ma ha cercato di minimizzarne l’impatto. E lo stesso sembra voler fare anche il suo fido predecessore, Medvedev.

Medvedev passa agli insulti

«Parla di sconfiggere la Russia attaccando Wildberries, un marketplace online! Il suo livello di competenza professionale è a dir poco ridicolo», scrive l’ex presidente russo a proposito di Stubb. Dopodiché, Medvedev rievoca gli incontri avuti in passato con l’attuale presidente finlandese e si lascia andare ad altri insulti personali: «Quest’uomo è moralmente ripugnante e, per giunta, uno sciocco. D’altronde, era esattamente lo stesso anche quando era ministro degli Esteri finlandese. Me lo ricordo bene. Nulla è cambiato: stessa faccia, stesso livello intellettuale…».

Foto copertina: a sinistra, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev; a destra, il presidente finlandese Alexander Stubb

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