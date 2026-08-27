Questo video non mostra diverse riprese dell’inondazione in Nepal

La clip presenta numerose scene attribuite al Nepal, ma circolavano già a luglio

Circola un video con diverse scene attribuite all’inondazione al confine Nepal-Tibet del 26 agosto 2026. Nonostante i numerosi post e riferimenti, le scene non sono affatto attuali e circolano da diverse settimane prima della catastrofe nel Paese asiatico.

Lo stesso video circolava un mese prima

La stessa clip risulta circolare oltre un mese prima dell’inondazione in Nepal. Nel reel pubblicato dalla pagina Q star news il 15 luglio 2026 viene attribuito al Brasile.

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