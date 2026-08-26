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Nepal, le immagini impressionanti dell’arrivo della frana: l’onda di acqua e detriti sommerge le case – Il video

26 Agosto 2026 - 19:45 Alba Romano
Le immagini mostrano la massa d’acqua e detriti che scende dalla montagna e investe case, auto e intere porzioni di villaggi
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In pochi minuti la frana e l’alluvione al confine tra Nepal e Tibet hanno travolto tutto ciò che hanno trovato sul loro percorso, cancellando interi villaggi sotto una massa di acqua, fango e detriti. Il bilancio è di centinaia di morti, mentre sono oltre 400 le persone disperse.

Le immagini girate dai cittadini

Sui social stanno circolando diversi video girati dai cittadini durante la catastrofe. Le immagini mostrano la massa d’acqua e detriti che scende dalla montagna e investe case, auto e intere porzioni di villaggi. Nel frattempo, le persone cercano disperatamente di mettersi in salvo. In pochi istanti, le abitazioni vengono sommerse e trascinate via dalla corrente.

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