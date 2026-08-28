Morto a 89 anni il Re di Norvegia Harald V. Chi era il sovrano più vecchio d’Europa e chi gli succede

Il Re di Norvegia si è spento all'alba dopo un ricovero in ospedale. L'ultimo incontro con la Nazionale dopo i Mondiali

È morto all’alba di oggi, venerdì 28 agosto, il Re di Norvegia Harald V. Lo ha reso noto la casa reale norvegese. Il sovrano si è spento alle 6:35 di questa mattina all’età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato al Rikshospitalet, l’ospedale nazionale ad Oslo, il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un’infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette-Marit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Già da ieri prima dell’annuncio ufficiale della morte in molti ad Oslo si erano avvicinati al palazzo reale per portare fiori. Insieme a sua moglie, la regina Sonja, la coppia reale aveva in programma di visitare diversi comuni in giro per la Norvegia nel corso dell’autunno. Nonostante l’età, con l’aiuto di un bastone, il re di Norvegia era riuscito a mantenere molti dei suoi incarichi ufficiali, tra cui l’incontro con la Nazionale di calcio al suo ritorno in patria, dopo la qualificazione ai quarti di finale ai Mondiali.

La fuga dal nazismo e l’ascesa al trono

Nato a Skaugum nel 1937, Harald era il terzo figlio, unico maschio, del futuro Re di Norvegia Olav V e della principessa Märtha di Svezia. Dopo l’invasione tedesca della Norvegia nell’aprile del 1940, fuggì con la madre e le due sorelle prima in Svezia poi negli Usa: la famiglia visse nei dintorni di Washington sotto la protezione dell’allora presidente Usa Franklin D. Roosevelt. Harald tornò nella Norvegia liberata nel giugno 1945. Frequentò l’accademia militare e poi studiò scienze sociale, storia ed economia a Oxford. Divenne principe della Corona nel 1957 e servì come reggente durante un periodo di malattia del padre. Nel 1968 sposò Sonja Haraldsen, da cui ebbe due figli, Märtha Louise (1971) e Haakon (1973).

Il regno di Harald e il successore

La sua ascesa al trono risale al 17 gennaio 1991, dopo la morte del padre. Il suo motto era “Alt for Norge” / “Tutto per la Norvegia”. Nel suo regno modernizzò la monarchia e fu un punto di riferimento durante la strage di Utoya del 2011, e poi durante la pandemia da Covid-19. Monarca più anziano d’Europa, aveva sempre rifiutato di abdicare. A prendere il suo posto come nuovo Re sarò ora il figlio, col nome di Haakon VIII. Al duo fianco sarà la moglie, la nuova regina Queen Mette-Marit. La loro figlia primogenita, la principessa Ingrid Alexandra, diventa a sua volta principessa della Corona di Norvegia.

In copertina: Re Harald con la Regina Sonja alla cerimonia di consegna del Nobel per la Pace – Oslo, 10 dicembre 2025 (Ansa / Epa – Ole Berg-Rusten)