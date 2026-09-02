Ultime notizie Alessandro Di BattistaNepalReportSigfrido RanucciUcraina
ESTERIAlessandro Di BattistaCubaInchieste

Non solo Dibba, c’è un ex poliziotto scomparso a Cuba. La rabbia della figlia: «L’Ambasciata tace, ma per l’ex deputato si è mossa subito»

02 Settembre 2026 - 17:41 Stefania Carboni
maurizio cappato
maurizio cappato
Il 63enne era andato a pescare in zona Cienfuegos. Trovati il suo scooter, lo zaino e il cellulare. La canna da pesca si trovava invece in acqua. La figlia Mary: «L'ambasciata? Ieri non mi hanno nemmeno risposto al telefono»
Google Preferred Site

«Per Di Battista si sono mossi subito, per mio padre invece non rispondono nemmeno al telefono». Queste le parole nette, dette a Repubblica, di Mary, figlia di Maurizio Cappato, 63enne, ex agente della polizia stradale originario di Borsea, in provincia di Rovigo e scomparso a Cuba. L’uomo, che vive sull’isola da otto anni, non è più raggiungibile dopo che era uscito per andare a pescare nella zona di Cienfuegos. La famiglia dell’ex agente denuncia la latitanza della rappresentanza diplomatica italiana. Un trattamento differente rispetto a quello fornito all’ex deputato M5S, colto da un malore a Cuba.

Cappato e l’ultimo post su Fb: «Godetevi la vita che l’ultimo viaggio si fa senza valigia»

«Oggi nessuna novità — racconta alla giornalista Federica Angeli Mary Cappato, docente nel Rodigino — ieri non hanno nemmeno risposto al telefono. Però ho visto che l’ambasciatrice è andata da Di Battista: probabilmente la priorità è lui». A rendere ancora più cupa la vicenda è l’ultima attività online dell’ex poliziotto. Lo scorso 10 agosto, Cappato aveva condiviso su Facebook un filmato accompagnato da una frase che, riletta oggi, risuona drammatica: «Mangiatevi i soldi, godetevi la vita che l’ultimo viaggio si fa senza valigia». A corredo, la didascalia: «Vivete la vita ogni giorno, del domani non v’è certezza… e magari proprio domani vi svegliate sotto un cipresso».

L’addio alle ricerche ufficiali e il campo ai volontari

Fin dalle prime ore dalla denuncia di scomparsa le operazioni ufficiali di ricerca dell’uomo, ricostruisce Repubblica, si sono concentrate attorno al luogo in cui era solito pescare. Sul posto sono stati ritrovati il suo scooter, lo zaino e il telefono cellulare, mentre la canna da pesca è stata ripescata dall’acqua a poca distanza. Di Maurizio però nessuna traccia. Alla moglie dell’ex agente inoltre sarebbe stato inoltre comunicato che sabato avrebbe potuto rappresentare l’ultimo giorno delle operazioni. «A cercarlo sono gli amici, non la polizia», precisa la figlia Mary con il quotidiano. Una decina di persone si è organizzata in modo autonomo, battendo a piedi e a mare la zona perlustrata invano anche con i droni. Mentre le ore passano e la certezza di un tragico incidente in mare si fa più concreta, la famiglia di Maurizio Cappato rimane sospesa in un’attesa straziante, chiedendo che le istituzioni italiane non li lascino soli.

Ti potrebbe interessare

Articoli di ESTERI più letti
1.

Alessandro Di Battista torna a casa. «Per giovedì previsto il rientro per Roma su volo privato»

2.

La Germania accusa Mosca: «Ha tentato di colpire l’aeroporto di Lipsia». Zelensky: «I cieli russi non saranno più sicuri» – La diretta

3.

Attacco russo a Lipsia, la solidarietà di Meloni alla Germania. Tajani: «Ma Mosca non farà guerra all’Europa»

4.

Raid Usa sull’Iran, Teheran contrattacca: «Uccisi molti soldati americani in Giordania» – I video

5.

Spagna, dimentica il figlio di 10 anni in una stazione di servizio: se ne accorge dopo 140 chilometri

leggi anche
Passaporto Russia
ESTERI

Attacco a Lipsia, uno dei presunti agenti di Mosca entrò in Europa con un visto italiano. Tajani: «Verificheremo»

Di Simone Disegni
Rutte Von der Leyen Ue Nato
ESTERI

Attacco a Lipsia, von der Leyen: «La Russia poteva fare vittime in Europa, avanti col sostegno a Kiev». Rutte: «Non ci spaventano»

Di Simone Disegni
ESTERI

Tucson, sparatoria fuori da un locale gay, morti due uomini. Per la polizia si tratta di un crimine d’odio

Di Costanza Saporito