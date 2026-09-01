Guerra Ucraina-Russia: continua la tensione. Droni nello spazio aereo estone: si alzano i caccia Nato – La diretta

Attacchi massicci russi su Kiev nella notte. Zelensky chiede nuove difese aeree

Nelle ultime ore il conflitto tra Russia e Ucraina ha registrato un’ulteriore escalation lungo diversi fronti. La notte è stata segnata da un massiccio attacco missilistico e con droni sferrato da Mosca contro infrastrutture critiche, militari ed energetiche ucraine, provocando vittime civili e ingenti danni. Contestualmente, la risposta di Kiev si è concretizzata in attacchi con droni sul territorio russo, mentre lo sconfinamento di velivoli non identificati nello spazio aereo di Estonia e Lettonia ha fatto scattare l’allerta generale e l’intervento immediato della NATO.